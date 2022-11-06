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۱۵ آبان ۱۴۰۱، ۸:۰۶

رئیس اداره پنبه جهاد کشاورزی گلستان:

افت کیفیت پنبه عامل کاهش قیمت این محصول در گلستان است

افت کیفیت پنبه عامل کاهش قیمت این محصول در گلستان است

گرگان- رئیس اداره پنبه و دانه‌های روغنی جهاد کشاورزی گلستان گفت: افت کیفیت پنبه عامل کاهش قیمت این محصول در گلستان است.

علی موسی خانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حدود ۲۰ هزار هکتار پنبه در استان کشت شده که تاکنون بیش از ۲۰ هزار تن وش هم روانه کارخانجات پنبه پاک کنی استان شده است.

رئیس اداره پنبه و دانه‌های روغنی سازمان جهاد کشاورزی گلستان افزود: معمولاً در اواسط خرید و شروع بارندگی پاییز تا حدودی کیفیت پنبه افت می‌کند به همین دلیل از قیمت آن کاسته می‌شود.

وی ادامه داد: در شرایط فعلی تا حدودی قیمت پنبه نسبت به اوایل برداشت افت کرده است.

موسی خانی بیان کرد: در این خصوص سازمان جهاد کشاورزی استان اقدامات لازم و مکاتبات را با وزارتخانه انجام داده است.

کد مطلب 5625309

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