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۱۶ آبان ۱۴۰۱، ۹:۱۲

شهردار شهرکرد:

پتانسیل‌های توسعه‌ای بالقوه شهرکرد بالفعل می‌شود

پتانسیل‌های توسعه‌ای بالقوه شهرکرد بالفعل می‌شود

شهرکرد_ شهردار شهرکرد گفت: مرکز چهارمحال و بختیاری پتانسیل‌های بالقوه فراوانی برای توسعه دارد که بالفعل خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین واحدیان شامگاه یکشنبه در دیدار استاندار چهارمحال و بختیاری با شهردار و اعضای شورای اسلامی شهرکرد بیان کرد: برای تبدیل پتانسیل‌های بالقوه شهرکرد به بالفعل باید برنامه‌ریزی صحیح، علمی، اصلی، کاربردی و عملیاتی در دستور کار قرار گیرد.

وی افزود: تحقق اهداف توسعه شهری شهرکرد در بالفعل کردن پتانسیل‌های بالقوه این شهر به همکاری، هم‌افزایی و مشارکت تمامی دستگاه‌های اجرایی چهارمحال و بختیاری و شرکت‌های خدمات‌رسان استان نیاز دارد.

واحدیان تسهیل در ارائه خدمات به شهروندان و آسان‌سازی روند اجرای امور را از مهم‌ترین برنامه‌های عملیاتی مدیریت جدید در شهرداری شهرکرد اعلام و تصریح کرد: تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌های نیمه‌تمام مدیریت شهری از اولویت‌های اصلی این شهرداری به‌شمار می‌رود.

وی رفع شکاف‌های احتمالی بین مردم و مسئولان به‌ویژه در حوزه مدیریت شهری را ضروری دانست و یادآور شد: مشارکت شهروندان در اجرای برنامه‌های توسعه شهری تأثیرگذار و نقش‌آفرین است.

کد مطلب 5626170

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