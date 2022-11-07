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۱۶ آبان ۱۴۰۱، ۴:۰۲

دستگیری صدها فعال محیط زیست توسط پلیس هلند

دستگیری صدها فعال محیط زیست توسط پلیس هلند

پلیس هلند صدها نفر از فعالان محیط زیست را که در فرودگاه «شیپخول» آمستردام دست به اعتراض زده بودند، بازداشت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، پلیس هلند صدها نفر از فعالان محیط زیست را که در باند هواپیماهای شخصی فرودگاه «شیپخول» آمستردام نشسته بوده و دست به اعتراض زده بودند، بازداشت کرد.

بر اساس این گزارش، بسیاری از تظاهرکنندگان هلندی لباس‌های سفید برتن داشته و برخی از آنها با دوچرخه آمده بودند و جلوی پرواز دست کم ۱۴ هواپیمای شخصی را گرفتند.

این فعالان محیط زیست شعارهایی را در حمایت از محیط زیست و مخالفت با آلودگی هوا و اینکه «فرودگاه شیپخول محیط زیست را آلوده می کند» سر دادند.

دستگیری فعالان محیط زیست در هلند در حالی است که این کشور به همراه دیگر متحدان غربی خود از آشوب و اغتشاشات در ایران حمایت کرده بود.

کد مطلب 5626214

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    نظرات

    • IR ۰۴:۴۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۶
      1 0
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      جلسه‌ی شورای امنیت باید تشکیل بشه و پلیس هلند هم باید تحریم شه.
    • آرش RU ۰۷:۳۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۶
      0 1
      پاسخ
      ناموسا چرا دروغ میگی منبع خبر کجاست کدوم شبکه کدوم رسانه هلندی با زبان اصلی اونو بذارید خودمون ترجمع میکنیم بابا بسه چقدر دروغ میگید اخه بخدا جای تو جهنم برا بقیه نذاشتین 😂😂

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