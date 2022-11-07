دستگیری صدها فعال محیط زیست توسط پلیس هلند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، پلیس هلند صدها نفر از فعالان محیط زیست را که در باند هواپیماهای شخصی فرودگاه «شیپخول» آمستردام نشسته بوده و دست به اعتراض زده بودند، بازداشت کرد.

بر اساس این گزارش، بسیاری از تظاهرکنندگان هلندی لباس‌های سفید برتن داشته و برخی از آنها با دوچرخه آمده بودند و جلوی پرواز دست کم ۱۴ هواپیمای شخصی را گرفتند.

این فعالان محیط زیست شعارهایی را در حمایت از محیط زیست و مخالفت با آلودگی هوا و اینکه «فرودگاه شیپخول محیط زیست را آلوده می کند» سر دادند.

دستگیری فعالان محیط زیست در هلند در حالی است که این کشور به همراه دیگر متحدان غربی خود از آشوب و اغتشاشات در ایران حمایت کرده بود.