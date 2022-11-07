به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمجید دراهکی صبح دوشنبه در نشست با مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر اظهار داشت: جوانانی که مهارت‌آموزی می‌شوند، اشتغال آنان تضمین است.

وی با اشاره به تدوین بیش از ۲۰۰ رشته مهارت‌آموزی بر اساس ظرفیت‌های صنعتی، تولیدی و سرمایه‌گذاری در استان بوشهر خاطرنشان کرد: مهارت‌آموزی پیش نیاز اشتغال مولد در استان بوشهر است.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان بوشهر افزود: وابستگی چرخ تولید هر جامعه متکی به دست‌های توانمند و ماهر نیروی کار جامعه است و باید برای کمک به تولید و اقتصاد ملی به مهارت‌آموزی این قشر بیش از پیش توجه کرد.

وی با بیان اینکه بیکاری یکی از عمده مشکلات جوانان استان بوشهر است، در حالی می‌توان با مهارت آموزی بخش زیادی از مشکلات اشتغال را در استان حل کرد، اضافه کرد: بر اساس نیاز صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در استان بوشهر دوره‌های مهارتی در حرفه‌های جوشکاری، لوله کشی صنعتی، ابزار دقیق و برق صنعتی در شش مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای در سطح استان با تضمین اشتغال جوانان با همکاری صنعت نفت و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار می‌شود.

مهارت‌آموزی یک مطالبه ملی شده است

دراهکی با بیان اینکه افراد مهارت آموخته بر اساس تفاهم انجام شده با شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب بعد از پایان دوره آموزشی به شرکت‌های صنعتی مستقر در سطح استان جهت اشتغال معرفی خواهند شد، اظهار داشت: شهرستان‌های بوشهر، گناوه، دشتستان، دشتی، دیر و کنگان به عنوان مراکز معین این آموزش‌ها در سطح استان انتخاب شده و علاقه‌مندان به فراگیری مهارت‌های فنی و حرفه‌ای می‌توانند به مراکز فنی و حرفه ای در این شهرستان‌ها مراجعه کنند.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای بوشهر با بیان اینکه توسعه مهارت‌آموزی و راه‌اندازی کسب و کار در استان به‌منظور ایجاد اشتغال، نیازمند کارهای جهادی، فراگیر و مستمر است افزود: بدون مهارت‌آموزی و دسترسی به فنآوری روز امکان اشتغال مولد برای متقاضیان و کارگران وجود ندارد، بنابر این جامعه هدف تعاون، کار و رفاه باید به سمت فراگیری مهارت‌ها سوق داده شوند.

دراهکی با بیان اینکه مهارت‌آموزی به یک مطالبه ملی تبدیل شده است، افزود: توسعه آموزش‌های مهارتی متناسب با نیاز بازار کار و به ویژه مراکز صنعتی و ظرفیت‌های نقاط مختلف استان بوشهر از برنامه‌های این اداره کل در سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال آفرین است.

