به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین زیبا یکشنبه شب در دیدار با رئیس دانشگاه ملی مهارت استان بوشهر، بر ضرورت توسعه رشته‌های آموزشی متناسب با ظرفیت‌ها و نیازهای واقعی شهرستان تأکید کرد.

فرماندار کنگان با اشاره به ظرفیت‌های گسترده اقتصادی، صنعتی و خدماتی شهرستان اظهار کرد: توسعه آموزش‌های مهارتی و تخصصی در حوزه‌های مرتبط با انرژی، صنایع دریایی، گردشگری، خدمات فنی و جوشکاری می‌تواند زمینه‌ساز اشتغال پایدار جوانان و تأمین نیروی انسانی بومی متخصص برای صنایع منطقه شود.

غلامحسین زیبا با استقبال از توسعه همکاری میان فرمانداری و دانشگاه ملی مهارت افزود: انتظار می‌رود با همکاری مشترک، رشته‌های مورد نیاز شهرستان از جمله برق صنعتی، تأسیسات، ایمنی و HSE، مکانیک، جوشکاری، خدمات گردشگری و صنایع دریایی در اولویت قرار گیرد تا زمینه مهارت‌افزایی و اشتغال جوانان منطقه بیش از پیش فراهم شود.

فرماندار کنگان همچنین بر راهبری رشته‌های مهارتی و استفاده هدفمند از ظرفیت‌های آموزشی از پایه تأکید کرد و گفت: ضروری است هدایت تحصیلی دانش‌آموزان از مقطع هنرستان آغاز شود تا با بهره‌گیری از امکانات فنی‌وحرفه‌ای و ظرفیت دانشگاه ملی مهارت، مسیر تحصیلی و شغلی جوانان به سمت رشته‌های مرتبط با صنعت و نیازهای واقعی منطقه هدایت شود.

در این نشست، طرفین درباره ایجاد رشته‌های مهارتی جدید و اجرای دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت و تخصصی در شهرستان تبادل نظر کردند.

در پایان این دیدار مقرر شد نشست تعاملی میان آموزش و پرورش، اداره کل فنی و حرفه‌ای استان و دانشگاه ملی مهارت برگزار شود تا هم در خصوص راهبری رشته‌ها و هم استفاده از ظرفیت‌های موجود در شهرستان، همکاری و هم‌افزایی مؤثری صورت گیرد.