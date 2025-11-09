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۱۸ آبان ۱۴۰۴، ۲۱:۴۹

فرماندار کنگان: رشته‌های مهارتی متناسب با نیاز شهرستان در اولویت است

فرماندار کنگان: رشته‌های مهارتی متناسب با نیاز شهرستان در اولویت است

بوشهر- فرماندار کنگان گفت: توسعه رشته‌های مهارتی متناسب با نیازهای شهرستان در اولویت است.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین زیبا یکشنبه شب در دیدار با رئیس دانشگاه ملی مهارت استان بوشهر، بر ضرورت توسعه رشته‌های آموزشی متناسب با ظرفیت‌ها و نیازهای واقعی شهرستان تأکید کرد.

فرماندار کنگان با اشاره به ظرفیت‌های گسترده اقتصادی، صنعتی و خدماتی شهرستان اظهار کرد: توسعه آموزش‌های مهارتی و تخصصی در حوزه‌های مرتبط با انرژی، صنایع دریایی، گردشگری، خدمات فنی و جوشکاری می‌تواند زمینه‌ساز اشتغال پایدار جوانان و تأمین نیروی انسانی بومی متخصص برای صنایع منطقه شود.

غلامحسین زیبا با استقبال از توسعه همکاری میان فرمانداری و دانشگاه ملی مهارت افزود: انتظار می‌رود با همکاری مشترک، رشته‌های مورد نیاز شهرستان از جمله برق صنعتی، تأسیسات، ایمنی و HSE، مکانیک، جوشکاری، خدمات گردشگری و صنایع دریایی در اولویت قرار گیرد تا زمینه مهارت‌افزایی و اشتغال جوانان منطقه بیش از پیش فراهم شود.

فرماندار کنگان همچنین بر راهبری رشته‌های مهارتی و استفاده هدفمند از ظرفیت‌های آموزشی از پایه تأکید کرد و گفت: ضروری است هدایت تحصیلی دانش‌آموزان از مقطع هنرستان آغاز شود تا با بهره‌گیری از امکانات فنی‌وحرفه‌ای و ظرفیت دانشگاه ملی مهارت، مسیر تحصیلی و شغلی جوانان به سمت رشته‌های مرتبط با صنعت و نیازهای واقعی منطقه هدایت شود.

در این نشست، طرفین درباره ایجاد رشته‌های مهارتی جدید و اجرای دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت و تخصصی در شهرستان تبادل نظر کردند.

در پایان این دیدار مقرر شد نشست تعاملی میان آموزش و پرورش، اداره کل فنی و حرفه‌ای استان و دانشگاه ملی مهارت برگزار شود تا هم در خصوص راهبری رشته‌ها و هم استفاده از ظرفیت‌های موجود در شهرستان، همکاری و هم‌افزایی مؤثری صورت گیرد.

کد مطلب 6650427

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