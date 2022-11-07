شاخص هوای اصفهان در ۹ ایستگاه نارنجی شد/ ۲ ایستگاه در وضعیت قرمز

مسئول امور کنترل کیفیت هوا در معاونت حمل و نقل شهرداری اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: میانگین شاخص هوای کلانشهر اصفهان در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت هشت صبح امروز دوشنبه شانزدهم آبان ماه براساس داده‌های دریافتی هشت ایستگاه شهرداری در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شد.

جمشید لقایی با بیان اینکه شاخص کیفی هوا در کردآباد با میانگین ۱۶۵ وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم شهروندان را نشان می‌دهد، ادامه داد: شاخص کیفی هوا در ایستگاه پایش در خیابان کاوه با ۱۴۵، باهنر با ۱۳۴، ولدان (ورزشگاه میثاق) با ۱۲۷، فیض با ۱۲۹، رهنان با ۱۲۶، فرشادی با ۱۲۴ و میرزا طاهر با ۱۰۴ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه شاخص‌های ثبت شده در ایستگاه‌ها و کاهش دما، احتمال تشدید شرایط در سطح هشدار وجود دارد، از این رو به همه شهروندان به ویژه گروه‌های حساس از جمله افراد دارای بیماری‌های قلبی و ریوی، سالمندان، زنان باردار و کودکان توصیه می‌شود از تردد غیر ضرور و فعالیت طولانی و سنگین در فضای باز خودداری کنند.

مسئول کنترل کیفیت هوا در معاونت حمل و نقل شهرداری اصفهان اضافه کرد: اکنون هشت ایستگاه سنجش کیفیت هوای شهرداری اصفهان در مدار است و اطلاعات آن به سرورهای مرکز پایش و نیز آزمایشگاه هوا اداره کل محیط‌زیست ارسال می‌شود.‌

شاخص هوای کلانشهر اصفهان در ایستگاه‌های شهرداری اصفهان ۱۶ آبان

به گزارش مهر، پایگاه اطلاع رسانی اداره کل حفاظت محیط زیست اصفهان روز دوشنبه، وضعیت هوای اصفهان را بر اساس شاخص‌های سه ایستگاه پایش فعال این اداره، ناسالم برای گروه‌های حساس اعلام کرد.

برپایه اعلام اداره کل محیط زیست، میانگین شاخص کیفی هوای کلانشهر اصفهان امروز با ۱۴۴ AQI در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شد. شاخص هوا در ایستگاه خیابان احمدآباد با ۱۶۹ ناسالم برای عموم شهروندان و ۲ ایستگاه پروین و استانداری به ترتیب با ۱۳۱ و ۱۳۳ AQI وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد. ۲ ایستگاه پایش هوای رودکی و بزرگراه خرازی تحت نظارت اداره محیط زیست قطع است.

همچنین امروز شاخص هوای سجزی با میانگین ۵۹، مبارکه و شاهین شهر با ۷۱ AQI در وضعیت قابل قبول گزارش شده است.

شاخص هوای اصفهان در ایستگاه‌های محیط‌زیست، ۱۶ آبان

بنا به اعلام اداره کل هواشناسی استان اصفهان امروز جوی به نسبت پایدار در سطح استان حاکم است و افت محسوس دما و مه آلودگی و غبار صبحگاهی به ویژه در مناطق مرکزی خواهیم داشت اما از فردا سه‌شنبه با ورود موج بارشی به غرب و جنوب استان و تقویت این موج طی پایان هفته انتظار می‌رود شرایط کیفی هوای مناطق مرکزی بهبود یابد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.