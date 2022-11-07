نگهداری هزار قلاده سگ در پناهگاه بیرجند/‏هزینه ها سنگین است

موسی میرزایی در گفت‌وگو با مهر با اشاره به وضعیت نگهداری سگ‌های بلا صاحب در شهر بیرجند بیان کرد: برای ساماندهی و نگهداری سگ‌های ولگرد، پناهگاهی به مساحت سه هزار متر مربع در سایت پسماند در جاده شوشود ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه این پناهگاه دارای اتاق قرنطینه، اتاق پزشک، آشپزخانه و اتاق نگهبانی است، افزود: در شرایط کنونی ایجاد این پناهگاه‌ها نیازمند بیش از یک میلیارد تومان اعتبار است که همکاری دولت را می‌طلبد.

میرزایی با بیان اینکه در حال حاضر هزار و ۵۰ قلاده سگ در این پناهگاه نگهداری می‌شوند که این تعداد ۷۰۰ سگ از روستاهای اطراف جمع آوری شده‌اند، گفت: نگهداری سگ‌ها هزینه‌های بالایی در عقیم سازی، پلاک‌کوبی، تغذیه، سم پاسی، واکسیناسیون و غیره دارد.

معاون خدمات شهری شهرداری بیرجند اظهار کرد: انتظار داریم افرادی که سگ را به پناهگاه تحویل می‌دهند، یا بخشی از هزینه‌ها را تقبل کنند و یا هزینه‌های نگهداری تعیین تکلیف شود.

وی با بیان اینکه آماده همکاری در همه زمینه‌ها هستیم اما هزینه‌ها باید تعیین تکلیف شود، گفت: از دستگاه‌های مرتبط خواستاریم در زمینه عقیم سازی و یا دیگر هزینه‌های جانبی در نگهداری از این سگ‌ها همکاری کنند.