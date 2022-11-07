مصرف آسپرین در زمان ابتلا به آنفلوانزا خطرناک است

به گزارش خبرگزاری مهر، خسرو رحمانی، با اشاره به شیوع گسترده آنفلوانزا در میان اقشار جامعه به خصوص کودکان، افزود: مصرف آسپرین برای کاهش تب در زمان ابتلاء به آنفلوانزا خطر سندروم ری را افزایش می‌دهد و باعث آسیب شدید کبدی و به دنبال آن مغزی خواهد شد، به همین سبب این دارو در کودکانی که دچار بیماری تنفسی هستند، ترجیحاً نباید استفاده شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به شیوع گسترده آنفلوانزا در میان اقشار جامعه به خصوص کودکان و علل اصلی آن گفت: ۲ سال دوری کودکان از مدرسه در زمان اپیدمی کرونا و تحصیل به صورت مجازی باعث شد تا آنها با یکدیگر مواجهه نداشته و از ویروس‌های بیماری زا در امان باشند و طبیعتاً ایمنی کافی برای مقابله با این ویروس‌ها ندارند، و به همین علت احتمال ابتلاء به بیماری‌های ویروسی و تنفسی فوقانی از جمله آنفلوانزا در آنها افزایش پیدا کرده است.

وی ادامه داد: آنفلوانزا دارای عوارض کوتاه مدت بوده و عوارض بلند مدت آن بسیار نادر است، البته آنفلوانزا دارای یک دوره ۷ تا ۱۰ روزه است که تب، درد عضلات و علائم تنفسی مثل آبریزش بینی و سرفه ایجاد می‌کند، که در صورت عدم درمان، استراحت و مصرف مایعات کافی امکان اضافه شدن عفونت‌های دیگر به این بیماری هست، که منجر به عوارضی مثل سینوزیت، ذات الریه و…، در کودک خواهد شد.

رحمانی با اشاره به منع استفاده آسپرین برای تب ناشی از آنفلوانزا در کودکان، بیان داشت: مصرف آسپرین برای کاهش تب در زمان ابتلاء به آنفلوانزا خطر سندروم ری را افزایش می‌دهد و باعث آسیب شدید کبدی و به دنبال آن مغزی خواهد شد، به همین سبب این دارو در کودکانی که دچار بیماری تنفسی هستند ترجیحاً نباید استفاده شود.

وی، تزریق واکسن آنفلوانزا را بسیار مؤثر دانست و اضافه کرد: در کودکانی که به آنفلوانزا مبتلا نشدند بهتر است در صورت دسترسی، واکسن آنفلوانزا تزریق شود و کودکانی که مبتلا شدند بعد از بهبودی حتماً واکسن را تزریق کنند، به این جهت که واکسن آنفلوانزا از ۴ نوع ویروس شایع آنفلوانزا جلوگیری می‌کند در حالی که شخص مبتلا به آنفلوانزا فقط در مقابل یک نوع ویروس آن ایمن خواهد شد و این نیاز به تزریق واکسن بعد از بهبودی را اهمیت می‌دهد.

دبیر اجرایی هجدهمین کنگره بین المللی اورژانس‌ها و بیماری‌های شایع طب کودکان، به برگزاری این رویداد در مرکز همایش‌های بیمارستان کودکان مفید اشاره کرد و اظهار داشت: این رویداد هر ساله توسط گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و با هدف آشنایی هرچه بیشتر پزشکان مرتبط با رشته کودکان با اورژانس‌ها و بیماری‌های شایع در کودکان، برگزار می‌شود.

وی گفت: با توجه به نامگذاری امسال به سال حمایت از شرکت‌های دانش بنیان، در کنار پانل های مختلف تخصصی و فوق تخصصی کودکان، پانلی با موضوعات محصولات دانش بنیان در کنگره امسال قرار داده شده و به همین جهت نام کنگره امسال اورژانس‌ها و بیماری‌های شایع کودکان با رویکرد به محصولات دانش بنیان در امور طب کودکان انتخاب شده است.

هجدهمین کنگره بین المللی اورژانس‌ها و بیماری‌های شایع طب کودکان در روزهای ۳۰ آبان الی ۴ آذر ۱۴۰۱ در مرکز همایش‌های بیمارستان مفید تهران برگزار می‌شود.