ظرفیت های واحدهای تولیدی بهارستان احصا شده است

عبدالله نوحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ظرفیت‌های بهارستان در زمینه تولید احصا شده است و اقدامات برای حمایت از واحدهای تولیدی در حال انجام است.

وی با بیان اینکه واحدهای بزرگ تولیدی در بهارستان سهم بزرگی در ایجاد اشتغال و تولیدات منحصربه‌فرد در کشور دارند، گفت: دولت در حال رفع محدودیت‌های حاصل از تحریم برای تولیدکنندگان و ایجاد زمینه مناسب برای صادرات و نقل و انتقالات پول آن‌ها است.

وی رفع قانون منع راه اندازی و توسعه واحدهای تولیدی در شعاع ۱۲۰ کیلومتر را یکی از اقدامات مهم در توسعه واحدهای تولیدی در بهارستان دانست و گفت: این قانون با پیگیری‌های انجام شده در مجموعه استانداری تهران رفع شد و دیگر ممنوعیت در این حوزه نخواهیم داشت.