ضررهای فراوان دخانیات به مردم اطلاع رسانی و فرهنگ سازی شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید مرتضی محمودی پیش از ظهر دوشنبه در دیدار محمدرضا مسجدی رئیس جمعیت مبارزه با دخانیات کشور و محمد حسین صادقی مدیرکل دفتر پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور، سردار کیومرث عزیزی فرمانده فراجا شرق استان تهران گفت: باید فرهنگ سازی شود و عامه مردم باید بدانند، که دخانیات چقدر برای آنها ضرر دارد.

نماینده ولی فقیه در ورامین با بیان اینکه دولت بایستی به این باور برسد، تا مردم را با آموزش‌های لازم آگاه نماید، ادامه داد: اقدامات جمعیت مبارزه با دخانیات در فرهنگ سازی قابل تقدیر است.

وی گفت: باید فرهنگ مبارزه با دخانیات را از مدیران پیگیری کرد و برخی از افراد به خاطر ترک فعل مواخذه شوند.

محمودی از کوتاهی برخی مسئولان در این رابطه انتقاد کرد.

قانون ضمانت اجرایی قوی برای مبارزه جدی در حوزه دخانیات ندارد

محمد حسین صادقی مدیر کل دفتر پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور نیز در این دیدار بیان داشت: قانون ضمانت اجرایی قوی برای مبارزه جدی در دخانیات ندارد و نمونه آن عدم فروش دخانیات در اطراف مراکز آموزشی است که اجرایی نمی‌شود و مسئولین باید در این زمینه پاسخگو باشند.

شرکت دخانیات زمین‌هایی را در شمال کشور به کشت دخانیات اختصاص داده است

محمد رضا مسجدی دبیر کل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران نیز در این دیدار گفت: شهرستان ورامین با سیاست‌های حمایتی که توسط امام جمعه محترم صورت گرفته است می‌تواند در بحث شهر بدون دخانیات در کشور پیشتاز باشد.

وی افزود: در آمریکا آمار مصرف دخانیات جوانان زیر ۲۱ سال بیست و یک درصد بوده است اما اکنون با سیاست‌های اتخاذ شده توسط دولت این کشور به ۲ درصد رسیده است، اما در کشور ما متأسفانه این آمار افزایش یافته است.

مسجدی با اشاره به دشمنی‌های آمریکا در مبتلا کردن جهانیان به مواد مخدر تصریح کرد: سود دخانیات در دنیا برای آمریکا است و در کشورهای مختلف در این حوزه سرمایه گذاری کرده است.

دبیر کل جمعیت انجمن مبارزه با دخانیات ایران بیان داشت: شرکت دخانیات اکنون به جای سرمایه گذاری بر روی محصولات کشاورزی، زمین‌هایی را در کشور خصوصاً شمال ایران به کشت دخانیات اختصاص داده شده است.