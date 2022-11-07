تسهیلات مهمانسرای مؤسسه بیت الاحزان در مشهد مقدس برای حافظان قرآن

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علیرضا شاهسونی مدیر مؤسسه قرآنی بیت الاحزان حضرت زهرا سلام‌الله علیها درباره ارائه خدمات اسکان رایگان برای حافظان قرآن کشور برای سفر مشهد مقدس گفت: حافظان قرآن می‌توانند از اسکان رایگان در مهمانسرای مؤسسه قرآنی و فرهنگی بیت الاحزان حضرت زهرا (س) در مشهد مقدس بهره‌مند شوند. این طرح در راستای تجلیل و خدمت به حافظان قرآن و همچنین ترویج فرهنگ رضوی حافظان قرآن سراسر کشور است.

وی با بیان اینکه این مؤسسه دارای زائرسرایی در نزدیکی حرم مطهر امام رضا (ع) در مشهد مقدس است، گفت: پیش از این تسهیلات اسکان رایگان در این زائرسرا تنها مختص خانواده بیت الاحزان بود اما در این طرح، تصمیم گرفتیم به تمام حافظان کل قرآن از نقاط مختلف کشورمان که در هر مؤسسه‌ای اعم از بیت‌الاحزان یا خارج از آن، موفق به حفظ قرآن شده‌اند، اسکان رایگان در زائرسرای خود در مشهد مقدس هدیه دهیم.

شاهسونی با بیان اینکه این طرح از ۲۰ آبان تا ۲۰ اسفند سال ۱۴۰۱ اجرا خواهد شد، افزود: در این طرح حافظان کل قرآن سراسر کشور با تأیید مؤسسه قرآنی خود که در آن توفیق حفظ قرآن را داشته‌اند می‌توانند با ۲ نفر همراه از اسکان رایگان زائرسرای بیت‌الاحزان در مشهد مقدس استفاده کنند.

عضو هیئت مدیره اتحادیه تشکل‌های قرآن و عترت کشور ادامه داد: اسکان برای هر حافظ قرآن و دو نفر همراه رایگان است و تنها می‌بایست مبلغ ۱۲۰ هزار تومان هزینه غذای روزانه را به ازای هر نفر پرداخت نمایند. اما اگر فرد دیگری بخواهد به آنان اضافه شود، هزینه اسکان هر نفر اضافه بر دو همراه، ۸۰ هزار تومان می‌شود که باید پرداخت کند.

وی در پایان اظهار کرد: حافظان قرآنی که علاقه‌مند به استفاده از این طرح هستند می‌توانند به شماره ۰۹۱۷۴۳۵۰۱۸۹ آقای سجاد شاهسونی تماس حاصل کرده و هماهنگی‌های لازم را انجام دهند.