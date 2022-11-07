نتایج کنکور نشان دهنده فقدان عدالت آموزشی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی عبدالعالی مدیر شبکه آموزش در جمع خبرنگاران با اشاره به لزوم تحقق عدالت آموزشی گفت: همه موضوعات آموزشی لبریز از فرصت‌ها و تهدیدات است. هر موضوعی در نظام آموزشی هم می‌تواند فرصتی برای پیشرفت باشد و همزمان اگر به آن بی توجهی شود تهدید است.

مدیر شبکه آموزش افزود: نتایج کنکور در سال‌های اخیر نشان دهنده فقدان عدالت آموزشی است. رتبه های برتر کنکور بیشتر ساکن مناطق برخوردار شمال شهر است.

وی با بیان اینکه باید برای دانش آموزان سراسر کشور برنامه داشته باشیم؛ گفت: باید به بدنه نظام آموزشی کشور همه با هم کمک کنیم. محتواهایی در حال تولید است که بهترین مدارس کشور به ما درخواست دادند که محتواهای آموزشی ما را داشته باشند.

وی با طرح این سوال که آیا اقدامات ما در تحقق عدالت آموزشی مؤثر بوده است؛ گفت: محتوای آموزشی در مدرسه تلویزیونی ایران به دلیل اینکه تلویزیون در سراسر کشور در دسترس است می‌تواند در تحقق عدالت آموزشی اثرگذار باشد.

عبدالعالی خاطر نشان کرد: بدنه نظام آموزش و پرورش با این حجم از وظایف در تحقق عدالت آموزشی بسیار کند است و نیازمند کمک است.