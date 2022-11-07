به گزارش خبرنگار مهر، فتاح احمدی عصر دوشنبه در نشست هم افزایی اعضای شورای شهر با دستگاه‌های فرهنگی و هنری با تاکید بر توجه بیش از پیش شهردار و اعضای شورای شهر به جایگاه بانوان و کودکان در بهره‌گیری از امکانات شهری اظهار کرد: مسئولان اهتمام ویژه‌ای برای تامین فضاهای امن شهری برای فعالیت بانوان و کودکان داشته باشند.

وی با بیان اینکه امروز از هر سو دچار هجمه فرهنگی هستیم و در دنیا نگاه همسو علیه ما در جریان است، افزود: باید کوتاهی های خود را بپذیریم و جبران کنیم و با تدابیر ویژه و استفاده از ظرفیت‌های مردمی در تمامی حوزه‌ها جلوی اقدامات دشمن را بگیریم.

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک بیان کرد: اگر جسم و روح زنان و مادران ما در خانواده ها سالم باشد و در فضاهایی که توسط مدیران شهری برای آنها فراهم می‌شود سلامت روحی و جسمی آنها تامین شود؛ قطعاً این سلامت به خانواده ها تاثیرگذار خواهد بود و آسیب های اجتماعی نیز کاهش پیدا خواهد کرد.

احمدی بر ضرروی رعایت حداقل حقوق شهروندان تاکید کرد و ادامه داد: مسئولان باید با بهره گیری از ظرفیت نهادهای علمی، دانشگاه‌ها و نهادهای مردم‌نهاد شهر را مطلوب کودکان بسازند و برای کسانی که مبتکرند و ایده دارند میدان دهند.

وی افزود: از مسئولان اردبیلی تقاضا داریم با توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و تامین فضاهای مناسب برای جوانان از خروج سرمایه‌های انسانی خودداری کنند.