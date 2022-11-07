تیم جوان ایران مغلوب تایلند شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تور آزاد والیبال ساحلی آسیا از امروز (دوشنبه ۱۶ آبان) در بندرعباس آغاز شد و تا ۲۰ آبان ادامه خواهد داشت.

در پنجمین دیدار از روز نخست سورین جونگ کلانگ و بانلو ناکپراک هنگ از تایلند یک به مصاف ضرغام منصوری و حبیب ناصری در تیم ایران چهار رفتند.

این مسابقه ساعت ۱۶:۴۰ در زمین اصلی انجام شد و تیم جوان ایران رقابتی سخت با حریف قدر تایلندی داشت چرا که این تیم ۲۸۷۸ امتیاز تیمی در کنفدراسیون آسیا و فدراسیون جهانی والیبال دارد و تیم کم سن و سال کشورمان تنها ۱۵۵ امتیاز جهانی کسب کرده است.

ضرغام منصوری و حبیب ناصری در این دیدار با امتیازات ۲۱ بر ۹ و ۲۱ بر ۱۹ و با نتیجه دو بر صفر مغلوب حریف شدند.