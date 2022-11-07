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۱۶ آبان ۱۴۰۱، ۱۷:۳۵

تور والیبال ساحلی - بندرعباس

تیم جوان ایران مغلوب تایلند شد

تیم جوان ایران مغلوب تایلند شد

ضرغام منصوری و حبیب ناصری در مسابقات تور والیبال ساحلی آسیا در مصاف با نمایندگان تایلند مغلوب شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تور آزاد والیبال ساحلی آسیا از امروز (دوشنبه ۱۶ آبان) در بندرعباس آغاز شد و تا ۲۰ آبان ادامه خواهد داشت.

در پنجمین دیدار از روز نخست سورین جونگ کلانگ و بانلو ناکپراک هنگ از تایلند یک به مصاف ضرغام منصوری و حبیب ناصری در تیم ایران چهار رفتند.

این مسابقه ساعت ۱۶:۴۰ در زمین اصلی انجام شد و تیم جوان ایران رقابتی سخت با حریف قدر تایلندی داشت چرا که این تیم ۲۸۷۸ امتیاز تیمی در کنفدراسیون آسیا و فدراسیون جهانی والیبال دارد و تیم کم سن و سال کشورمان تنها ۱۵۵ امتیاز جهانی کسب کرده است.

ضرغام منصوری و حبیب ناصری در این دیدار با امتیازات ۲۱ بر ۹ و ۲۱ بر ۱۹ و با نتیجه دو بر صفر مغلوب حریف شدند.

کد مطلب 5626854

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