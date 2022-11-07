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۱۶ آبان ۱۴۰۱، ۱۸:۰۵

بازیکن تیم ملی ایران وارد اسپانیا شد

بازیکن تیم ملی ایران وارد اسپانیا شد

بازیکن تیم ملی فوتسال ایران برای حضور در تمرینات تیم واین‌آلبالی وارد اسپانیا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید احمدعباسی بازیکن تیم ملی فوتسال ایران که بامداد امروز تهران را به مقصد مادرید ترک کرده بود، سرانجام وارد اسپانیا شد و مورد استقبال مسئولان تیم واین آلبالی والدپناس قرار گرفت. او قرار است بعد از استراحتی کوتاه، به تمرین تیم واین آلبالی برود.

بازیکن تیم ملی ایران وارد اسپانیا شد
نخستین تصویر از حضور عباسی در فرودگاه مادرید

احمدعباسی نزدیک به سه ماه پیش با باشگاه آلبالی به توافق رسید اما به خاطر مشکلات روادید و صادر نشدن ویزا، هفت هفته ابتدایی لیگ اسپانیا را از دست داد.

باشگاه اسپانیایی امیدوار است با حضور بازیکن راس ایرانی، حضور پرقدرتی در لیگ اسپانیا داشته باشد.

حسین طیبی و مسلم اولادقباد دو ملی پوش دیگر فوتسال ایران در تیم پالما اسپانیا حضور دارند.

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کد مطلب 5626867

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