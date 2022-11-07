چهارمین دوره رویداد ملی «فهما» در اردبیل آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی آمون عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: چهارمین دوره رویداد ملی «فهما» با رویکرد مسجد محوری ویژه فعالان کانون های مساجد آغاز به کار کرد که این رویداد در سه شبستان فرهنگ، هنر و نوآوری و در ۱۲ رواق کتاب، نمایش، نور، همدلی، رسانه، قلم، فیلم، ترنج، دانش، سرود، کارآفرینی و فناوری تعریف شده است.

وی با بیان اینکه هم اکنون بیش از ۱۳ فعالیت مختلف عنوان شده در فرم های مختلف قابل دسترسی است، افزود: مدیران مسئولان می‌توانند از طریق سامانه بچه‌های مسجد این فرم‌ها را تکمیل کنند.

مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد استان اردبیل با اشاره به کسب جایگاه خوب استان در رویدادهای گذشته گفت: امیدواریم استان اردبیل در این دوره نیز بتواند رتبه‌های اول را از آن خود کنند.

آمون خاطر نشان کرد: شاخص های مهارتی، میدانی، رقابتی، شبکه‌ای، تعاملی و خودجوش هویتی و ساماندهی فعالیت های کانون های مساجد از جمله معیارهای انتخاب برترین‌ها خواهد بود.

وی افزود: توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری به ویژه عمل به بندهای بیانیه گام دوم انقلاب در خصوص نوجوانان و جوانان و اجرای برنامه ها با محوریت ائمه جماعات در مساجد از مهمترین تاکیدات در این دوره از رویداد ملی «فهما» است.