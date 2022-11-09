تاسیس آکادمی هندبال در انتظار تایید ورزش و جوانان کرمانشاه

ایرج یزدان پناه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه‌های مربوط به حوزه هندبال در استان کرمانشاه، اظهار کرد: راه‌اندازی آکادمی هندبال در استان کرمانشاه یکی از طرح‌هایی از است که حدود یک سال و نیم گذشته توسط فدراسیون هندبال پیشنهاد آن داده شد.

وی افزود: بر اساس پیشنهاد راه‌اندازی طرح آکادمی هندبال که توسط فدراسیون مربوطه به چند استان داده شد کرمانشاه به دلیل دارا بودن زیرساخت‌های مناسب خود برای راه‌اندازی آن اعلام آمادگی کرد.

رئیس هیأت هندبال استان کرمانشاه با تاکید بر اینکه استان کرمانشاه موقعیت و پتانسیل خوبی برای راه‌اندازی آکادمی هندبال استان کرمانشاه را داشته، تصریح کرد: استان کرمانشاه پس از استان تهران برای اجرای این طرح اعلام آمادگی کرده و مکاتبات لازم را نیز برای آن انجام داد.

یزدان پناه خاطر نشان کرد: زیرساخت‌های مناسب، سالن اختصاصی، مربیان بین المللی و امکانات سخت افزاری شرایطی است که فدراسیون هندبال برای راه‌اندازی این آکادمی در نظر گرفته است.

وی ادامه داد: پس از اعلام آمادگی استان کرمانشاهی برای راه‌اندازی آکادمی هندبال فرم مربوطه از سوی فدراسیون برای استان ارسال شد تا پس از تکمیل آن از سوی هیأت هندبال استان کرمانشاه و تأیید مسئولین ورزش و جوانان در استان مجدداً به فدراسیون ارسال شود.

رئیس هیأت هندبال استان کرمانشاه با اشاره به انتظار یک ساله برای تأیید فرم فدراسیون هندبال بال برای راه‌اندازی آکادمی، گفت: با وجود اینکه این فرم یک سال گذشته برای مسئولین ارسال شده اما هنوز تأیید نشده است.

یزدان پناه به عدم پاسخگویی به با وجود مراجعات بسیار فراوان تاکید کرد و عنوان کرد: عدم پاسخگویی از سوی مسئولین ورزش و جوانان سبب شده اجرای این طرح معلق بماند و هم اکنون دیده می‌شود که استان‌هایی که پس از کرمانشاه برای راه‌اندازی آکادمی اقدام کرده بودند در حال طی کردن فرایند نهایی هستند.