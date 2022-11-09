به گزارش خبرگزاری مهر، نشست‌های «نگاهی به ادب کلامی و رویدادهای اجتماعی اخیر» با سخنرانی و ارائه زهرا ابوالحسنی چیمه، دانشیار پژوهشکده سمت، مدرس دانشگاه، پژوهشگر زبان شناسی و آموزش زبان فارسی، نشست «راهبردهای اقناع در نا آرامی» با سخنرانی و ارائه بهروز محمودی بختیاری، دانشیار دانشگاه تهران و پژوهشگر زبان شناسی و آموزش زبان فارسی و نشست «خشونت کلامی در ناآرامی‌ها» با سخنرانی و ارائه دکتر غلامرضا خادمی، مدرس دانشگاه و زبان‌شناس، صبح پنج شنبه ۱۹ آبان و در گام سوم همایش هویت زبانی ناآرامی در سالن طاهره صفارزاده حوزه هنری برگزار خواهد شد.

گام سوم این سلسله نشست‌ها، به همت دفتر پاسداشت زبان فارسی حوزه هنری و با محوریت بررسی زبان‌شناسانه ناآرامی‌های اخیر، از ساعت ۹ تا ۱۲ پنج‌شنبه ۱۹ آبان در سالن طاهره صفارزاده حوزه هنری برگزار می‌شود. در این نشست‌ها کارشناسان یادشده به ارائه سخنانی درباره موضوعات نشست‌های یاد شده خواهند پرداخت.

قابل توجه است، سالهاست زبان‌شناسی با مرتبط کردن آرا خود به حوزه اجتماع، زمینه را برای کاربردی کردن دانش زبانی فراهم کرده است. زبان‌شناسی اجتماعی کمی بیش از نیم قرن است که به صورت دانشگاهی در عرصه زبان‌شناسی ظهور پیدا کرده است و از این رو مباحث مرتبط با آن عمدتاً جوان و نوپا هستند.

موضوع «ادب»، یکی از مهم‌ترین موضوعات این حوزه است و تعریف ادب و گفتمان مؤدبانه، به ویژه از جنبه زبان‌شناختی آن، مانند سایربخش‌های علم زبان، تابع اصولی جهانی و پارامترهای فرهنگی است. تمامی نظریه‌های ادب همگی به هم برآمده‌اند تا مفاهیمی جهانی- فرهنگی از ادب کلامی به دست دهند.

گرایس، لیکاف، لیچ، براون و لوینسون و کالپپر هرکدام بر ابعادی از موضوع ادب مانند «کمیت کلام» «وضوح» «تدبیر و سخاوت و تأیید و تواضع و همدردی» «صمیمیت و تهدید» و «طعنه و بی‌ادبی آشکار» و حتی «استراتژی‌های اقناع» تأکید کرده‌اند. اما این آرا تا چه میزان در فرهنگ بومی ما مورد توجه قرار گرفته و تا چه میزان بر این فرهنگ قابل اطلاق است؟ در فرهنگ ما از «فواید خاموشی» تا «نفرین» و «خشونت کلامی» قابل طرح در این مجموعه نظریات است که با توجه به رویدادهای اخیر در کشور طیف مؤلفه‌های ادب را قابل بحث و بررسی می‌کند.

بنابر این گزارش، معرفی انواع نظریه‌های حوزه زبان‌شناسی اجتماعی، پیامدهای اعمال یا نادیده انگاری ادب در وقایع اجتماعی و استراتژی‌های رفتار مؤدبانه از جمله مباحثی است که کارشناسان یاد شده در این نشست‌ها به سخنرانی در خصوص آن مباحث خواهند پرداخت.

هدف از برگزاری نشست‌های «هویت زبانی ناآرامی ۳»، فهم پدیده اجتماعی ناآرامی‌های اخیر از منظر دانش‌های زبانی است. در این نشست‌ها، دانشوران زبان‌شناس، نشانه‌شناس، روایت‌پژوه، ادیبان، نویسندگان، پژوهشگران جامعه‌شناسی زبان، رسانه و زبان، سیاست و زبان و دیگر متخصصان حوزه زبان، پنجره‌ای می‌گشایند رو به فهم هویت زبانی ناآرامی‌های امروز، پیشینه و آینده آن، روندهای اثرگذار بر آن و راه‌های پیشگیری از آن.

گام سوم سلسله نشست‌های هویت زبانی ناآرامی، صبح پنج‌شنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۱ از ساعت ۹ تا ۱۲ برگزار خواهد شد و عموم علاقمندان برای شرکت در این نشست‌ها می‌توانند در سالن طاهره صفار زاده حوزه هنری واقع در انتهای غربی خیابان سمیه، نرسیده به خیابان حافظ، روبروی خیابان پورموسی حضور یابند.