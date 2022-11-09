به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، سفارت آمریکا در کانبرا، اعلام کرد که موافقت استرالیا با معاهده منع تسلیحات هسته‌ای، «امکان گسترش روابط بازدارنده را از آمریکا سلب کرده و مدعی شد که چنین اقدامی مانع حل و فصل و از بین بردن «تهدیدهای امنیتی جاری» در سراسر جهان خواهد شد.

سخنگوی سفارت آمریکا در استرالیا با اشاره به «چتر هسته‌ای» واشنگتن که برخی کشورهای غیرهسته‌ای را تحت پوشش و محافظت خود دارد، گفت: آمریکا در عین حال که تمایل کشورها برای پیشبرد اهداف خلع سلاح هسته‌ای را درک کرده و با آن موافق است، ولی از معاهده منع جنگ‌افزار هسته‌ای حمایت نمی‌کند.

وی مدعی شد که به اعتقاد واشنگتن، نمی‌توان حرکت به سوی خلع سلاح هسته‌ای و پیشرفت در این حیطه را از تهدیدهای امنیتی جاری جهان، تفکیک کرد و این دو موضوع در یکدیگر تنیده هستند.

بیانیه سفارت آمریکا پس از آن منتشر شده که دولت استرالیا در سازمان ملل متحد، نشانه‌ای از تغییر رویکرد و موضعش در قبال پیمان منع جنگ‌افزار هسته‌ای را از خود بروز داد و پس از آنکه دولت‌های قبلی استرالیا همواره به این معاهده رأی منفی داده بودند، فرستاده فعلی کانبرا در این نهاد بین‌المللی، از رأی دادن درباره این اقدام خودداری کرد و به اصطلاح رأی ممتنع داد.

خلاف پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای (ان‌پی‌تی) سال ۱۹۶۸ که تنها محدودیت‌های جزئی را شامل می‌شود، پیمان منع جنگ‌افزارهای هسته‌ای درصدد است تا برای تمام سلاح‌های هسته‌ای از جمله آزمایش و ذخیره چنین تسلیحاتی، منع قانونی ایجاد کند.

در حالی که تعدادی از کشورهای هسته‌ای اِن‌پی‌تی را امضا کرده‌اند، هیچکدام پیمان جدید را تأیید نکرده‌اند؛ پیمانی که از زمان طرح آن در سازمان ملل در سال ۲۰۱۷، تنها موفق به جلب امضا و توافق چند کشور غیرهسته‌ای شده است.

گرچه کانبرا در سال ۱۹۷۰ اِن‌پی‌تی را امضا کرده و از آن زمان به بعد، همواره حامی خلع سلاح هسته‌ای بوده اما از دیرباز زیر چتر هسته‌ای آمریکا قرار دارد. چتر هسته‌ای آمریکا، بقایای پیمان عصر جنگ سرد موسوم به «آنزوس» بوده که با هدف محافظت از استرالیا و زلاندنو مقابل نفوذ شوروی سابق به امضا رسید.