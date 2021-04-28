افزایش هزینه ها و همکاری های نظامی استرالیا با آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «اسکات موریسون» نخست وزیر استرالیا، امروز چهارشنبه استراتژی جدید نظامی این کشور را که شامل هزینه ۷۷۱ میلیون دلاری برای ارتقای ۴ پایگاه نظامی در شمال کشور و همچنین افزایش همکاری های نظامی با آمریکا خواهد بود اعلام می کند.

بخش هایی از بیانیه روز چهارشنبه نخست وزیر استرالیا حاکی از آن است که یک باند فرودگاهی در «قلمرو شمالی» استرالیا احداث می شود تا از هواپیماهای بزرگتر حمایت کند.

همچنین برد تسلیحات بهبود می یابد و تاسیسات جدید آموزشی برای پرسنل دفاعی و تفنگداران دریایی آمریکا تاسیس خواهد شد.

اقدامات در زمینه به روز رسانی های ارتش استرالیا در سال جاری شروع می شود و تا سال ۲۰۲۶ به پایان خواهد رسید.

یادآور می شود که استرالیا یکی از مهمترین همپیمانان آمریکا در منطقه برای مقابله با چین محسوب می شود.