به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا صارمی با اشاره به تصویب اصلاحیه مصوبه نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرسازی شهرداری تهران گفت: مدیریت شهری تهران با هدف ایجاد تعادل در قیمت مسکن، رونق ساخت و ساز و همچنین تشویق و تسهیل در وصول مطالبات ناشی از عوارض صدور پروانه ساختمانی و نظارت فنی، این لایحه را با در نظر گرفتن تخفیفات پلکانی به شورای اسلامی شهر تهران ارائه کرده بود که با همراهی اکثریت قاطع اعضای شورای انقلابی شهر تهران به تصویب رسید و اکنون با تأیید فرمانداری تهران برای اجرا، به مناطق ۲۲ گانه ابلاغ شده است.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با اشاره به تحقق صدور یک هفته‌ای پروانه شهرسازی توسط مناطق افزود: بر اساس این مصوبه، متقاضیان پروانه و گواهی ساختمانی که دارای تسویه حساب قطعی و تأییدیه وصول عوارض سیستمی باشند، در صورت عدم تغییر در سطح و سطوح مورد درخواست، تا پایان سال ۱۴۰۲ نیز مشمول افزایش احتمالی عوارض نمی‌شوند.

وی در خصوص اعمال پاداش خوش حسابی در مصوبه جدید، اظهار کرد: در صورتی که مؤدی یا متقاضی صدور پروانه، تمایل داشته باشد کل مبلغ عوارض شهرسازی را به صورت نقدی و یکجا از تاریخ ۲۰ آبان ماه تا ۲۰ اسفند ماه ۱۴۰۱ پرداخت کند، مشمول پاداش و جایزه خوش حسابی می‌شود.

صارمی بیان کرد: در این مصوبه به‌منظور بهره‌مندی حداکثری مشمولان از این فرصت، میزان پاداش با توجه به مبلغ عوارض و زمان پرداخت، به صورت پلکانی حداکثر تا ۴۰ درصد تعیین شده است.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در تشریح جزئیات جدول نحوه محاسبه تخفیفات عوارض شهرسازی، گفت: در صورتی که این عوارض در بازه زمانی ۲۰ آبان تا ۲۰ آذر ماه ۱۴۰۱ پرداخت شود، متقاضی مشمول ۴۰ درصد تخفیف برای عوارض تا یک میلیارد تومان، ۳۸ درصد تخفیف برای مبالغ از یک میلیارد تا ۲۵ میلیارد تومان، ۳۶ درصد تخفیف برای مبالغ ۲۵ تا ۵۰ میلیارد تومان و ۳۴ درصد تخفیف برای مبالغ ۵۰ میلیارد تومان به بالا می‌شود.

وی ادامه داد: بخش دیگر این جدول، مربوط به پرداخت عوارض از تاریخ ۲۱ آذر تا ۲۰ دی ماه می‌شود، بدین ترتیب که متقاضیان پرداخت عوارض تا مبلغ یک میلیارد تومان مشمول ۳۵ درصد، از یک میلیارد تا ۲۵ میلیارد تومان ۳۳.۲۵ درصد، از ۲۵ تا ۵۰ میلیارد تومان ۳۱.۵ درصد و بیش از ۵۰ میلیارد تومان ۲۹.۷۵ درصد تخفیف می‌شوند.

صارمی خاطرنشان کرد: همچنین میزان تخصیص این مشوق‌ها از تاریخ ۲۱ دی تا ۲۰ بهمن ماه برای مبلغ تا یک میلیارد تومان عوارض ۳۰ درصد، از یک میلیارد تا ۲۵ میلیارد تومان ۲۸.۵ درصد، از ۲۵ تا ۵۰ میلیارد تومان ۲۷ درصد و برای مبالغ بیش از ۵۰ میلیارد تومان ۲۵.۵ درصد خواهد بود.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با تأکید بر اینکه مهلت بهره‌مندی مؤدیان و متقاضیان پروانه و گواهی ساختمانی از پاداش خوش حسابی، تا ۲۰ اسفند ماه سال جاری خواهد بود و امکان تمدید وجود ندارد، اظهار کرد: مطابق آخرین ردیف جدول محاسبه درصد پاداش خوش حسابی، برای افرادی که نسبت به تسویه عوارض خود از تاریخ ۲۱ بهمن تا ۲۰ اسفند ماه اقدام کنند به ترتیب برای مبالغ تا یک میلیارد تومان ۲۵ درصد، از یک میلیارد تا ۲۵ میلیارد تومان ۲۳.۷۵ درصد، از ۲۵ تا ۵۰ میلیارد تومان ۲۲.۵ درصد و برای بیش از ۵۰ میلیارد تومان ۲۱.۲۵ درصد تخفیف قابل اعمال خواهد بود.

وی در پایان، این مصوبه را فرصتی مغتنم برای مؤدیان و متقاضیان صدور پروانه دانست و تأکید کرد: نحوه محاسبه درصد پاداش خوش حسابی به صورت پلکانی برای اولین بار و با در نظر گرفتن عدالت اجتماعی تهیه و تصویب شده است تا از این طریق هم به مهار افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن کمک شود و هم با توجه به این کنترل قیمت، امکان خانه دار شدن شهروندان تهرانی افزایش یابد. اما نکته‌ای که شهروندان محترم باید در نظر داشته باشند، این است که این پاداش صرفاً از ۲۰ آبان تا ۲۰ اسفند ماه سال جاری قابل اجرا خواهد بود.