جزئیات مصوبه تخفیف ۴۰ درصدی پرداخت نقدی عوارض شهرسازی 

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا جاوید در نشست با شهرداران مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، ضمن تقدیر از اعضای شورای اسلامی شهر تهران و معاون شهرسازی و معماری و معاون مالی و اقتصاد شهرداری به تشریح روند اجرای قانونی مصوبه فوق در مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران پرداخت و گفت: مصوبه فوق برای اولین بار در شهرداری تهران محقق شده و از شهروندان تهرانی برای شرکت در طرح پرداخت عوارض شهرسازی دعوت به‌عمل آورد.

معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران خاطرنشان کرد: این مصوبه با تدبیر شهردار تهران از طریق سامانه مکانیزه درآمد شهرداری تهران قابل مشاهده و پیگیری است؛ ضمن اینکه مصوبه فوق تا مبلغ یک میلیارد تومان ۴۰ درصد تخفیف، از یک میلیارد تا ۲۵ میلیارد تومان ۳۸ درصد تخفیف، از ۲۵ تا ۵۰ میلیارد تومان ۳۶ درصد تخفیف و بالای ۵۰ میلیارد تومان ۳۴ درصد تخفیف عوارض را برای شهروندان تهرانی که به‌صورت نقدی عوارض خود را پرداخت کنند در نظر می‌گیرد.

وی اظهار کرد: اعمال این نوع تخفیف‌ها مشوق خوبی برای مشارکت شهروندان تهرانی برای عمران و آبادی هرچه بیشتر شهر تهران و تحقق برنامه‌های پیش رو در این دوره از شهرداری و شورای ششم شهر تهران است.