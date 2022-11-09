  1. جامعه
  2. شهری
۱۸ آبان ۱۴۰۱، ۱۶:۲۶

از سوی معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تشریح شد؛

جزئیات مصوبه تخفیف ۴۰ درصدی پرداخت نقدی عوارض شهرسازی 

جزئیات مصوبه تخفیف ۴۰ درصدی پرداخت نقدی عوارض شهرسازی 

معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران جزئیات مصوبه تخفیف ۴۰ درصدی پرداخت نقدی عوارض شهرسازی را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا جاوید در نشست با شهرداران مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، ضمن تقدیر از اعضای شورای اسلامی شهر تهران و معاون شهرسازی و معماری و معاون مالی و اقتصاد شهرداری به تشریح روند اجرای قانونی مصوبه فوق در مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران پرداخت و گفت: مصوبه فوق برای اولین بار در شهرداری تهران محقق شده و از شهروندان تهرانی برای شرکت در طرح پرداخت عوارض شهرسازی دعوت به‌عمل آورد.

معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران خاطرنشان کرد: این مصوبه با تدبیر شهردار تهران از طریق سامانه مکانیزه درآمد شهرداری تهران قابل مشاهده و پیگیری است؛ ضمن اینکه مصوبه فوق تا مبلغ یک میلیارد تومان ۴۰ درصد تخفیف، از یک میلیارد تا ۲۵ میلیارد تومان ۳۸ درصد تخفیف، از ۲۵ تا ۵۰ میلیارد تومان ۳۶ درصد تخفیف و بالای ۵۰ میلیارد تومان ۳۴ درصد تخفیف عوارض را برای شهروندان تهرانی که به‌صورت نقدی عوارض خود را پرداخت کنند در نظر می‌گیرد.

وی اظهار کرد: اعمال این نوع تخفیف‌ها مشوق خوبی برای مشارکت شهروندان تهرانی برای عمران و آبادی هرچه بیشتر شهر تهران و تحقق برنامه‌های پیش رو در این دوره از شهرداری و شورای ششم شهر تهران است.

کد مطلب 5628545

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها