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۱۸ آبان ۱۴۰۱، ۱۴:۰۴

حق‌بین خبر داد

پیشرفت ۸۰ درصدی عملیات اجرایی بوستان شهید حاج قاسم سلیمانی

پیشرفت ۸۰ درصدی عملیات اجرایی بوستان شهید حاج قاسم سلیمانی

مدیرعامل سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران از پیشرفت ۸۰ درصدی عملیات اجرایی بوستان شهید حاج قاسم سلیمانی در منطقه ۱۷ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی حق‌بین، مدیرعامل سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران همراه علی محمد مختاری مدیرعامل سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهر تهران و غلامرضا شنگی شهردار منطقه ۱۷ از آخرین وضعیت اجرایی پروژه احداث بوستان شهید حاج قاسم سلیمانی بازدید کردند.

مدیرعامل سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران طی سخنانی در حاشیه این بازدید، پیشرفت عملیات احداث بوستان شهید حاج قاسم سلیمانی را بیش از ۸۰ درصد خواند و گفت: عملیات اجرایی این پروژه که در منطقه ۱۷ واقع شده از خرداد ماه امسال آغاز شد و در هفته اول آذرماه به پایان خواهد رسید.

وی با بیان اینکه مساحت این پروژه حدود ۱۴ هزار متر مربع است، گفت: امکانات این بوستان شامل ایستگاه تندرستی، زمین بازی کودکان، آب‌نما، مسیر بساوایی و فضای سبز خواهد بود.

به گفته مدیرعامل سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران، پروژه احداث بوستان شهید حاج قاسم سلیمانی در قالب تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران و سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهر تهران در حال اجرا است و پس از تکمیل و راه اندازی در قالب شنبه‌های امید و افتخار تحویل شهروندان خواهد شد.

کد مطلب 5628375

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