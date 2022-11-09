گزارشگران و برنامه سازان برای پوشش جام جهانی قطر اعزام شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رسانه ملی، پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیما با حضور در نشست مشترک نمایندگان کمیسیون‌های فرهنگی و تلفیق مجلس شورای اسلامی‌با وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی، ورزش و جوانان و نیز میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ضمن ارائه گزارشی از اقدامات و فعالیت های برنامه‌ریزی‌ شده در خصوص پوشش رسانه ای مناسب از روند برگزاری جام جهانی قطر، از حمایت همه جانبه رسانه ملی از تیم ملی فوتبال ایران به عنوان یار دوازدهم آن در این مسابقات خبر داد.

جبلی اظهار کرد: پخش ویژه برنامه‌های متفاوت و متنوع به صورت زنده و تولیدی و با محوریت تحلیل و بررسی زوایای مختلف برگزاری جام جهانی با دعوت از کارشناسان و پیشکسوتان این حوزه و همچنین پخش مستندهای جذاب در تشریح ترکیب، تاریخچه و حواشی تیم ها و کشورهای حاضر در این رویداد بزرگ ورزشی و فوتبالی در دستور کار قرار گرفته است و قرار است از ۱۰ روز قبل از افتتاح، این مسابقات از آنتن شبکه‌های مختلف رادیویی و تلویزیونی آغاز شود.

وی با اعلام این که گروه‌های خبری و برنامه ساز متشکل از خبرنگار، گزارشگر، مجری و عوامل فنی به قطر اعزام شده اند، افزود: استودیویی اختصاصی در محل برگزاری مسابقات تدارک و تجهیز شده است که به صورت زنده، مخاطبان و مردم فوتبال‌دوست را در جریان متن و حاشیه بازی‌ها و نحوه برگزاری جام جهانی ۲۰۲۲ قرار خواهد داد.

احمد راستینه هفشجانی، سخنگوی کمیسیون فرهنگی در مجلس شورای اسلامی نیز در تشریح دستور کار این کمیسیون گفت: این نشست با موضوع بحث و بررسی پیرامون پیوست فرهنگی جام جهانی فوتبال با حضور وزرای ورزش و جوانان، فرهنگ و ارشاد اسلامی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، رئیس سازمان صدا و سیما و مدیر عامل منطقه آزاد کیش و جمعی از نمایندگان در کمیسیون تلفیق برگزار شد.

راستینه تأکید کرد: در این جلسه، جبلی، رئیس سازمان صدا و سیما با اشاره به آخرین اقدامات انجام شده در راستای تولید محتوا در رسانه ملی، گزارشی از برنامه‌های پیش بینی شده در رسانه ملی جهت انعکاس وسیع برگزاری مسابقات فوتبال در میعادگاه بین المللی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر ارائه کرد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: در این نشست، نمایندگان به طرح دغدغه‌ها و پیشنهادهای خود برای مشارکت بهتر در این رویداد و انعکاس آن پرداختند. همچنین، هم افزایی میان دستگاه‌ها و تهیه یک پیوست جامع فرهنگی برای بهره‌مندی از این رویداد فرهنگی، دیگر خواسته اکثریت نمایندگان حاضر در این جلسه بود.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس، تمرکز بر حمایت از تیم ملی فوتبال و پیش‌بینی‌های لازم برای ارتقای روحیه ملی پوشان در کنار آماده سازی فنی تیم ملی و ضرورت ارائه بسته ارزان‌ قیمت گردشگری برای حضور علاقه‌مندان در جام جهانی را از دیگر موضوعاتی عنوان کرد که نمایندگان حاضر در این نشست، به صورت ویژه به آن‌ها پرداختند.