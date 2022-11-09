به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین طائب ظهر چهارشنبه در همایش راوی ۴ که در سالن شهید سلیمانی سازمان تبلیغات اسلامی قزوین برگزار شد، اظهار کرد: در دهه پنجم انقلاب شاهد روند صعودی قدرت‌یابی انقلاب اسلامی در تقابل با استکبار جهانی هستیم.

وی افزود: قدرت‌یابی منطقه‌ای، تأثیرگذاری در عرصه بین‌المللی و انسجام حاکمیت سبب اقتدار نظام و افزایش قدرت ایران اسلامی می‌شود.

مشاور فرمانده کل سپاه با بیان اینکه این دهه با دهه‌ای مقارن شده که امریکایی‌ها از آن به عنوان دهه سرنوشت ساز برای جهان یاد می‌کنند، عنوان کرد: سند امنیت ملی دولت آمریکا سال ۲۰۲۵ را آخرین فرصت برای تقابل هژمونی آمریکا بیان می‌کند و معتقد است ما در سال‌های اولیه یک دهه تعیین کننده برای آمریکا هستیم.

وی با اشاره به سند امنیت ملی آمریکا تصریح کرد: در این سند تاکید شده که آمریکا در ۲۵ سال اول قرن بیست و یکم یا بر مشکلات داخلی و چالش‌های بین‌الملی پیروز می‌شود یا همانند شوروی با فروپاشی مواجه می‌شود.

حجت‌الاسلام طائب با بیان اینکه در این سند تاکید شده که در سال ۲۰۲۵ آمریکا باید به کدخدای دهکده جهانی تبدیل شود، ادامه داد: آمریکا باید تا سال ۲۰۲۵ مشکلات درونی خود از جمله دو تریلیون بدهکاری را پرداخت کرده و منشأ اثر اقتصادی برای جهان تبدیل شود.

وی گفت: آمریکا معتقد است باید تا سال ۲۰۲۵ زیرساخت‌های ارتباطی را به گونه‌ای طراحی کند که مرزهای کشورها، ادیان، نژادها و حتی مرزهای داخل خانواده‌ها نیز برداشته شود.

مشاور فرمانده کل سپاه با بیان اینکه با انتخاب بایدن این سال به سال ۲۰۳۰ تمدید شد، افزود: فرصت برای این کشور بسیار محدود است و باید در هشت سال آینده مسائل داخلی را حل کرده و علاوه بر آن چالش‌های بیرونی خود را نیز حل کنند.

ایران چالشی برای آمریکا

وی با اشاره به اینکه یکی از چالش‌های بیرونی آمریکا، ایران است و در برابر آن استراتژی مهار در نظر گرفته‌اند، اضافه کرد: از نظر آمریکا موضوع انقلاب اسلامی با محوریت ایران در دو سطح تبدیل شدن به موضوعی مهم در رقابت‌های سیاسی داخل آمریکا و ایجاد چالش‌های اساسی برای رهبری آمریکا بر جهان به چالشی بزرگ برای دولت بایدن تبدیل شده است.

حجت‌الاسلام طائب با بیان اینکه امریکایی‌ها تا سال ۲۰۳۰ چهار مقطع مهم دارند که برای ما نیز مقاطع عطف محسوب می‌شود، تاکید کرد: امسال نیز به واسطه سه مسئله انتخابات اسرائیل، انتخابات آمریکا و همچنین زمستان اروپا برای آمریکا مهم است.

رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه بیان کرد: با انتخاب نتانیاهو و استقرار یک دولت تندرو انتخابات اسرائیل به ضرر امریکایی‌ها تمام شد.

وی اظهار کرد: بنت نخست وزیر سابق اسرائیل که هفته گذشته رقابت را به نتانیاهو واگذار کرد نامه‌ای را به مردم اسرائیل با عنوان «نامه ای به جمعیت خاموش اسرائیل» می‌نویسد و در آن بیان می‌کند در یک سال گذشته مسئولیت خود، اسرائیل با به هم ریختگی سیاسی، اقتصادی و نظامی روبرو بوده و در نهایت از مردم می‌خواهد به خیابان‌ها آمده تا از سقوط دولت جلوگیری کنند؛ در غیر این صورت یهودی‌ها برای سومین بار در این سرزمین حکومت خود را از دست داده و هشتاد سالگی خود را نخواهند دید.

حجت‌الاسلام طائب افزود: حتی نتانیاهو هم تاکید می‌کند که اگر در انتخابات پیروز نشود اسرائیل هشتاد سالگی خود را نخواهد دید.

وی بیان کرد: آمریکا بعد از سال ۲۰۲۰ به یک یکپارچگی در مجلس نمایندگان، سنا و دولت رسیده و دموکرات‌ها تلاش می‌کردند این یکپارچگی را حفظ کنند اما در انتخابات دیروز به نظر می‌رسد این یکپارچگی شکسته خواهد شد.

سال ۲۰۲۴ سال درگیری‌های خونین در آمریکا

مشاور فرمانده کل سپاه ادامه داد: خیلی از کارشناسان معتقد هستند با از بین رفتن این یکپارچگی در سال ۲۰۲۴ آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری با چالش‌های بزرگی روبرو شده و شاهد درگیری‌های خونین خواهد بود.

وی تصریح کرد: دولت بایدن در سال نخست در سند امنیت ملی خود عنوان کرد با سه چالش جدی ظهور قدرت‌های تجزیه طلب، حکومت‌های خودکامه و گروه‌های فراملی همچون حماس و حزب الله و حتی داعش و القاعده روبرو است.

حجت‌الاسلام طائب عنوان کرد: این سه چالش باعث از بین رفتن احترام آمریکا در بین کشورها، از بین رفتن اعتماد به آمریکا در کشورهای دوست و در نهایت توسعه نفوذ ایران در جهان خواهد شد.

وی گفت: به تازگی امریکایی‌ها در سند امنیت ملی خود عنوان کرده‌اند که ایران توانست بر اساس منافع و امنیت ملی خود قدرت‌های تجزیه طلب و گروه‌های فراملی را متحد کرده و یک سه ضلعی بر علیه آمریکا ایجاد کند و این یعنی در هر سه چالش آمریکا ایران نقش اساسی دارد.

مشاور فرمانده کل سپاه اظهار کرد: یک ماه پیش در سند جدید امنیت ملی، آمریکا سه چالش خود را ابتدا چین، سپس روسیه و در نهایت ایران اعلام می‌کند.

وی با بیان اینکه از نظر امریکایی‌ها چین در عناصر قدرت با او رقابت می‌کند و روسیه توانسته از اروپا سلب امنیت کرده و توسعه ناپایداری به سایر کشورهای دنیا بدهد، اظهار کرد: در این سند ایران جز مهمترین کشورهایی است که به دنبال تضعیف دموکراسی غربی است و یک مدل حکمرانی جدیدی را به دنیا ارائه می‌دهد.

این مسئول تاکید کرد: انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره) در شرایطی که در سال ۱۳۵۷ جهان به دو دسته سلطه پذیر و یا سلطه گر تقسیم شده بود، الگوی جدیدی را به دنیا ارائه داد که بر مبنای «نه شرقی و نه غربی» شکل گرفته بود و امروز امریکایی‌ها به صراحت بیان می‌کنند که ایران الگوی جدیدی از حکومت را به جهان ارائه می‌دهد.

پنجره فرصت‌ها برای آمریکا و متحدانش رو به بسته شدن است

وی گفت: دولت بایدن باید تا سال ۲۰۳۰ به سه مسئله چین، روسیه و ایران بپردازد چون به اذعان مقامات کاخ سفید پنجره فرصت‌ها برای آمریکا و متحدانش رو به بسته شدن است.

حجت‌الاسلام طائب اظهار کرد: سیاست دموکرات‌ها برای مهار قدرت ایران از طریق تشدید بی ثباتی در منطقه مقاومت و داخل ایران و تقویت اثر با دادن برخی امتیازات به ایران در مذاکرات و بازگشت به برجام استوار بوده است.

وی افزود: سقوط زودهنگام دولت بنت در اسرائیل باعث شده تا دولت بایدن سیاست حذف اثر در تعامل با ایران را از طریق عبور از برجام و تقویت چماق از طریق دامن زدن به ناآرامی در منطقه مقاومت و تسریع در اغتشاشات داخل کشور دنبال کند.

مشاور فرمانده کل سپاه اضافه کرد: نتیجه انتخابات اسرائیل و آمریکا و شکست یا پیروزی ایران در اغتشاشات تعیین کننده باقی ماندن آمریکا در برجام یا ارتقای پرونده از مسئله هسته‌ای به کل مسائل است.

وی تصریح کرد: هدف راهبردی آمریکا در مهار قدرت انقلاب اسلامی در تأثیرگذاری بر جهان از طریق راهبردهای بی ثبات سازی کشورهای منطقه مقاومت، اغتشاش در داخل ایران، ایجاد اجماع بین‌المللی بر علیه ایران، حل مسائل حقوق بشری و حذف تهدید نظامی است.

حجت‌الاسلام طائب با بیان اینکه فرایند مهار قدرت ایران اسلامی بر مبنای جنگ ترکیبی با تاکید بر جنگ نرم و نیمه سخت است، عنوان کرد: جنگ ترکیبی یک راهبرد نظامی آمیخته به جنگ سیاسی و کلاسیک و نامنظم مجازی، خبررسانی جعلی، دیپلماسی، مداخله در انتخابات کشور، جنگ دادگاهی، برهم زدن بافت جمعیت، یورش فرهنگی و ایجاد تضاد دینی است.

وی یادآور شد: جنگ نرم جابجایی عشق و نفرت بین ارزش‌های خودی و بیگانه است.

هویت زدایی از انقلاب اسلامی در دستور کار دشمن

این مسئول با بیان اینکه در انقلاب ما ۵ هویت برای این ملت شکل گرفته است، گفت: هویت ایستادن در برابر ظلم، دفاع مقدس، خدمت، مقاومت و پیشرفت در انقلاب اسلامی شکل گرفت.

وی با بیان اینکه فرایند هویت زدایی از انقلاب اسلامی در دستور کار دشمن است، ادامه داد: ایجاد سوال و شبهه در افکار عمومی، ایجاد تردید در بین مردم نسبت به آینده، ایجاد بی تفاوتی در جامعه، ایجاد ترس در خواص، ایجاد گسست قومی، مذهبی و اجتماعی در جامعه، ایجاد نفرت و کینه در جامعه، نافرمانی فردی و ایجاد تقابل اجتماعی و سیاسی در جامعه از جمله محورهای هویت زدایی در جامعه است.

حجت‌الاسلام طائب بیان کرد: ما باید شبهات را بشناسیم و با احصاء سوالات مردم در روش ارتباط با مردم تجدید نظر کرده و با مخاطب ارتباط برقرار کنیم.

وی افزود: جامعه نیازمند جذب حداکثری، ارتباط خوب با جامعه جوان و پاسخ به شبهات مخاطب است و این باید انجام شود.

مشاور فرمانده کل سپاه تاکید کرد: امریکایی‌ها معتقد هستند انسجام در دولت جدید باعث شده ایران در مذاکرات نه تنها از جایگاه ضعف حضور نداشته باشد بلکه با تقویت زیرساخت‌ها و افزایش فروش نفت و درآمدهای غیرنفتی شرایط رو به جلو را طی کند.

وی بیان کرد: در یک برهه‌ای سالانه ۶ میلیارد دلار بنزین وارد می‌کردیم اما امروز در ایام پیک روزانه ۱۱۳ میلیون لیتر مصرف بنزین داشتیم که یک رکورد بود و با افتتاح فاز دوم مجموعه خلیج فارس شاهد افزایش درآمد در بنزین خواهیم بود.

حجت‌الاسلام طائب عنوان کرد: در حوزه پتروشیمی در یکسال اخیر ۱۷ میلیارد دلار قرارداد با شرکت‌های داخلی بسته شد.

وی گفت: عضویت در شانگهای، امضای ۱۳۰ میلیارد دلار تفاهم نامه اقتصادی با کشورهای همسایه، عضویت در بریکس، قطع وابستگی کالاهای اساسی به ارز نفتی از مهمترین کارهای بزرگ اقتصادی بوده که در این یک سال انجام شده است.

مشاور فرمانده کل سپاه در پایان یادآور شد: باید نقش تبلیغ خود را جدی گرفته و خود را به اطلاعات روز غنی سازی کنیم تا بتوانیم به شبهات پاسخ دهیم.