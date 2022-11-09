به گزارش خبرگزاری مهر، طی بازدیدی که با حضور جلال بهرامی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، سیدمحمد آقامیری عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر، مسعود درستی مدیرعامل شرکت مترو تهران و پیمانکاران و مشاوران احداث ایستگاه‌های بخش میانی خط ۶ مترو صورت گرفت، مباحثی در خصوص عملیات عمرانی باقی‌مانده و همچنین روند تجهیز ایستگاه‌هایی که در اولویت بهره‌برداری قرار دارند، مطرح شد.

مدیرعامل شرکت مترو تهران در پایان این بازدید با اشاره به تمرکز تمام ارکان مرتبط مدیریت شهری پایتخت بر اتمام هرچه سریع‌تر ایستگاه‌های باقی‌مانده شبکه مترو گفت: تکمیل ایستگاه‌های خطوط ۶ و ۷ از آن درجه اهمیت برخوردار است که شهردار تهران از تیر ماه تاکنون، دو بار شخصاً از آخرین وضعیت ایستگاه‌های باقی‌مانده، بازدید میدانی به‌عمل آورده‌اند. در بازدید اخیر ایشان نیز دستوراتی مبنی بر تسریع روند پیشرفت عملیات اجرایی ایستگاه‌ها صادر و مقرر شد شهرداران مناطق مرتبط، همکاری جدی‌تری در این زمینه داشته باشند.

درستی در ادامه افزود: بی‌تردید با تأمین به موقع منابع مالی و همکاری بیشتر مناطق، این امکان وجود دارد که ایستگاه‌های باقی‌مانده در خطوط ۶ و ۷ تا پایان سال ۱۴۰۲ به بهره‌برداری برسند تا شبکه خطوط هفتگانه تکمیل شوند؛ این در حالی است که هم‌اکنون ۲ ایستگاه در خط ۷ و نیز ۱۴ ایستگاه در خط ۶ باقی‌مانده و پیشرفت عملیات ساختمانی آن‌ها به‌طور میانگین حدود ۸۰ درصد است.

در بازدید صورت گرفته از ایستگاه‌های میانی خط ۶ مترو که تکمیل هرچه سریع‌تر آن‌ها در مصاحبه اخیر شهردار تهران نیز مورد تاکید قرار گرفت، ۶ ایستگاه تربیت مدرس، کارگر، بوستان لاله، میدان حضرت ولیعصر (عج)، میدان شهدای هفتم تیر و بهار شیراز به صورت میدانی مورد بررسی قرار گرفت و دست‌اندرکاران امر به بیان شرایط لازم برای تسریع عملیات اجرایی ایستگاه‌ها پرداختند.