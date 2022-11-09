به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد ارتباطات و ترویج بنیاد مصطفی(ص)، آیین پایانی پنجمین دوره مسابقه دانش‌آموزی نور به همراه بخش علمی آموزشی هشتمین جشنواره فیلم دانش‌آموزی مدرسه در آیین گرامیداشت ابوریحان بیرونی همزمان با روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه با حضور دانش‌آموزان منتخب از سراسر کشور در تهران برگزار می‌شود.

آیین پایانی پنجمین دوره مسابقه دانش‌آموزی نور با ارائه گزارش پنجمین دوره مسابقه، اجرای نمایش علمی خطای بینایی، سخنرانی مسئولین و حامیان برگزاری مسابقه و تقدیر از منتخبین داخلی و بین‌المللی همراه خواهد بود.

۳۰ منتخب برجسته پنجمین دوره مسابقه دانش‌آموزی نور نیز از روز ۱۸ تا ۲۰ آبان در کمپ نوآوری اجتماعی با همکاری صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) شرکت می‌کنند. دانش‌آموزان منتخب در این دوره به یافتن یک چالش اجتماعی، روشن‌سازی و تعریف دقیق چالش، بررسی حقایق موجود و محدودیت‌ها، تقسیم مسئله به مسائل کوچک‌تر، ایده‌پردازی برای حل چالش و آموزش مهارت ارائه محتوا می‌پردازند.

چهار هزار و ۵۷۶ دانش‌آموز از ۱۹ کشور جهان با ارائه یک هزار و ۸۶۲ اثر در پنجمین دوره مسابقه دانش‌آموزی نور؛ گرامیداشت ابوریحان بیرونی شرکت کردند. این دوره از مسابقه شامل ساخت فیلم‌های ۶۰ ثانیه‌ای در دو محور با موضوع عمومی «بینایی و خطاهای بینایی» و موضوع ویژه «ساخت مدل‌های واقعی برای مفاهیم ریاضی» بود.

مسابقه دانش‌آموزی نور، اولین فعالیت در حوزه دانش‌آموزی بنیاد علم و فناوری مصطفی(ص) است و با هدف امیدبخشی، هویت‌سازی و ترویج علم در میان نوجوانان هر ساله و با گرامیداشت نام یکی از چهره‌های برجسته علم و فناوری جهان اسلام در سطح بین‌المللی برگزار می‌شود.

در چهار دوره گذشته بیش از ۱۵ هزار دانش‌آموز از ۱۱ کشور ایران، مراکش، الجزایر، مالزی، هند، ترکیه، عراق، تانزانیا، تونس، پاکستان و افغانستان در این رویداد شرکت داشته‌اند.