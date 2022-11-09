به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشگر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با ژنرال باکتیبیک بیک بولاتوف وزیر دفاع قرقیزستان در مورد مسائل مهم منطقه به صورت تلفنی گفتگو کرد.

سرلشکر باقری با اشاره به نگاه ویژه دولت جدید جمهوری اسلامی ایران در ارتقا سطح همکاری با کشورهای همسایه و منطقه آسیای مرکزی گفت: با توجه به روابط متعادل و خوبی که بین دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قرقیزستان وجود دارد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نیز آمادگی خود را برای توسعه همکاری‌های دفاعی در ابعاد مختلف آموزشی، عملیاتی و اطلاعاتی اعلام می‌کند.

سرلشکر باقری با اشاره به ترسیم و تصویب یک سند همکاری اقتصادی در سال ۲۰۱۶ بین دو کشور، افزود: بحمدالله زمینه‌های فراوانی برای توسعه همکاری امنیتی وجود دارد و نیروهای مسلح دو کشور باید سطح تعامل و همکاری خود را در تمام حوزه دفاعی و امنیتی افزایش دهند.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در ادامه با قدردانی از رأی مثبت دولت جمهوری قرقیزستان در خصوص پیوستن جمهوری اسلامی ایران به پیمان شانگهای، گفت: با توجه به اختلافات و درگیری‌های مرزی در ماه سپتامبر بین کشور قزاقستان و تاجیکستان، جمهوری اسلامی ایران همواره آمادگی خود را برای هرگونه کمک به منظور حل مسالمت آمیز و جلوگیری از هرگونه درگیری اعلام کرده است.

سرلشکر باقری با اشاره به موضوع ارسال پهپادهای ایرانی به کشور تاجیکستان خاطرنشان کرد: پهپادهای ابابیل ۲ صرفاً دارای قابلیت شناسایی می‌باشند و این گونه پهپادها مجهز به تسلیحات و تجهیزات تهاجمی نمی‌باشند و در درگیری مرزی بین جمهوری قرقیزستان با کشور تاجیکستان، نیروهای مسلح ایران همواره در خصوص عدم استفاده آن‌ها در مناقشات بین دو کشور به نیروهای مسلح تاجیکستان تاکید کردند.

وزیر دفاع قرقیزستان نیز در این گفتگوی تلفنی، ارتباطات سیاسی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قرقیزستان را بر اساس روابط و اعتماد دوجانبه بیان کرد و گفت: دو کشور تقریباً در هیچ حوزه‌ای اختلاف نظر ندارند و این ارتباطات خوب سیاسی بین دو کشور آینده روشنی را برای ما ایجاد می‌کند که می‌توان در حوزه‌های دیگر هم ارتباط و همکاری گسترده داشته باشیم و من امروز آمادگی نیروهای مسلح جمهوری قرقیزستان را برای توسعه همکاری با نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را اعلام می‌کنم.

وی تنش و کاهش امنیت در افغانستان را برای همه کشورهای منطقه نگران‌کننده دانست و گفت: نقش جمهوری اسلامی ایران در تأمین امنیت منطقه بسیار تأثیر گذار است و همکاری دفاعی هرچه بیشتر دو کشور با توجه به اتخاذ تدابیر و تصمیمات می‌تواند برای مبارزه با تروریسم و افراطی گری در منطقه بسیار حائز اهمیت باشد.

وزیر دفاع قرقیزستان در ادامه با اشاره به روند عضویت دائم جمهوری اسلامی ایران در پیمان شانگهای گفت: امیدوارم نقش نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در ساختار شانگهای تقویت شود و نیروهای مسلح ایران وارد این حوزه امنیتی شوند.

وی با اشاره به اینکه ما اطلاعات خوبی از صنعت دفاعی جمهوری اسلامی ایران داریم؛ خاطرنشان کرد: وزارت دفاع قرقیزستان آمادگی خود را برای هرگونه همکاری دفاعی و نظامی اعلام می‌کند.

وزیر دفاع قرقیزستان همچنین با اشاره به درگیری مرزی بین تاجیکستان در قرقیزستان گفت: خوشبختانه این درگیری‌ها در مدت زمان بسیار کوتاه کنترل شده و من از جمهوری اسلامی و من نیروهای مسلح ایران در خصوص اعلام آمادگی برای کمک و حل مسالمت آمیز بین دو کشور تشکر می‌کنم.

ژنرال باکتیبیک بیک بولاتوف در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم ملاقات بنده و شما به عنوان یک موضوع تاریخی برای دو کشور در آینده نزدیک رقم بخورد و این آغاز جدیدی از همکاری‌ها و تقویت روابط دفاعی آغاز باشد