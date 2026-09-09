شکار کوسه آمریکایی

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عصر روز گذشته در اطلاعیه شماره ۱۲ خود خطاب به مردم مبعوث شده ایران عزیز، نوشت: با عنایت خاصه خداوند متعال، رزمندگان نیروی دریایی سپاه یکی از مدرن‌ترین زیردریایی‌های هوشمند و بدون سرنشین ارتش تروریست آمریکا را در ورودی تنگه هرمز طی یک اقدام پیچیده اشراف اطلاعاتی و عملیاتی در سحرگاه روز سه‌شنبه به دام انداختند. در این اطلاعیه آمده است: زیرسطحی هوشمند از جدیدترین تکنولوژی در حوزه زیرسطحی در دنیا برخوردار بوده، که سال ۲۰۲۵ میلادی به ناوگان ارتش تروریست آمریکا تحویل شده است. این زیرسطحی اکنون به غنیمت گرفته شده و تصاویری از آن منتشر خواهد شد.

زیردریایی خودکار جدید نیروی دریایی آمریکا Dive LD

زهپاد،Dive LD یک وسیله زیرسطحی خودکار بزرگ یا Large-Displacement AUV است که ابتدا توسط شرکت Dive Technologies ساخته شد و پس از خرید این شرکت، توسعه آن در مجموعه Anduril Industries ادامه یافت. نخستین دستگاه در آوریل ۲۰۲۵ به یگان پهپادهای زیرسطحی نیروی دریایی آمریکا، UUVRON۱، تحویل داده شد تا در شرایط عملیاتی ارزیابی شود. زیردریایی خودکار Dive LD محصول شرکت آمریکایی Anduril Industries است که نخستین نمونه آن در سال ۲۰۲۵ به یگان سامانه‌های زیرسطحی بدون‌ سرنشین نیروی دریایی آمریکا تحویل داده شد.

این سامانه حدود ۸/۵ متر طول و نزدیک به سه تن وزن دارد و برای انجام مستقل ماموریت‌های طولانی در آب‌های عمیق طراحی شده است.باید بدانید که Dive LD می‌تواند تا ۱۰ روز زیر آب فعالیت کند و براساس مشخصات اعلامی سازنده، توان رسیدن به عمق ۶۰۰۰ متر را دارد. طراحی ماژولار و بخش‌های تولیدشده با چاپ سه‌بعدی، امکان نصب سریع انواع حسگرها و محموله‌های ماموریتی را فراهم می‌کند. شناسایی و مراقبت زیرسطحی، نقشه‌برداری بستر دریا، کشف مین، بررسی کابل‌ها و خطوط لوله دریایی، پشتیبانی از جنگ ضد زیردریایی و انتقال اطلاعات از مهم‌ترین ماموریت‌های احتمالی آن است. نقطه قوت اصلی Dive LD، ترکیب خودمختاری، ماندگاری عملیاتی و قابلیت تغییر ماموریت محسوب می‌شود. شکار زیرسطحی هوشمند آمریکایی، حامل پیام بازدارندگی ایران است.

این اقدام سه دستاورد کلیدی به همراه دارد. اول، اثبات ناکارآمدی تجهیزات آمریکا در برابر اشراف عملیاتی ایران؛ دوم، ضربه روانی به پنتاگون از طریق به غنیمت گرفتن تجهیزاتی که رازهای نظامی آمریکا در آنها نهفته است و فرصت مهندسی معکوس فراهم می‌کند؛ سوم، ارسال پیامی قاطع به ترامپ مبنی بر اینکه هرگونه نفوذ یا تهدید در منطقه با پاسخ عملی و دقیق روبه‌رو خواهد شد. به زبان ساده‌تر این اتفاق حکایت از آن دارد که تکنولوژی پیشرفته آمریکا، تضمینی برای عبور از سد دفاعی ایران نیست؛ شکار اخیر همرزمان شهید تنگسیری در دریا منجر به تغییر موازنه در تنگه هرمز شد. در واقع، ایران با این اقدام، حریم نفوذ آمریکا را به «قفس شکار» تبدیل کرد و بازدارندگی خود را از حالت «تدافعی» به حالت «تهاجمی-هوشمند» ارتقا داد.