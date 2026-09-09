به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی به وکلای خود دستور داده است علیه روزنامه هاآرتص و شلومی الدار، خبرنگار این روزنامه به دلیل انتشار گزارشی درباره هشدار رئیس امارات پیش از حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳ شکایت کنند.
هاآرتص در گزارشی که روز سهشنبه منتشر کرد، مدعی شد محمد بن زاید، رئیس امارات حدود ۱۰ روز پیش از حمله ۷ اکتبر حماس در یک تماس تلفنی حدود ۴۵ دقیقهای به نتانیاهو هشدار داده بود که یحیی سنوار در حال برنامهریزی برای یک عملیات بزرگ علیه اسرائیل است.
نتانیاهو این گزارش را بهشدت رد کرده و گفته است اصلاً چنین گفتوگویی میان او و رئیس امارات انجام نشده است. دفتر نخستوزیری اسرائیل نیز گزارش هاآرتص را «ساختگی» و با انگیزههای سیاسی مرتبط با انتخابات دانسته است.
هاآرتص در واکنش اعلام کرده که پای گزارش خود ایستاده است. انتشار این گزارش فشار سیاسی بر نتانیاهو را در آستانه انتخابات ۲۷ اکتبر افزایش داده و مخالفان او خواستار استعفایش شدهاند.
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