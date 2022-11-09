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۱۸ آبان ۱۴۰۱، ۱۷:۰۵

استاندار ایلام:

تلاش های دشمن برای ایجاد اخلال در کشور بی اثر خواهد بود

تلاش های دشمن برای ایجاد اخلال در کشور بی اثر خواهد بود

ایلام-استاندار ایلام گفت: تلاش های مستمر دشمن و جبهه استکبار برای ایجاد اخلال در کشور و آسیب به نظام بی اثر خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بهرام نیاز روز چهارشنبه در آیین باشکوه یادواره سرداران و ۴۰۰ شهید ایل خزل ضمن گرامیداشت یاد و خاطره سه هزار شهید استان ایلام و ۴۰۰ شهید ایل خزل و آرزوی سلامتی برای مقام معظم رهبری و توفیق برای دولت سیزدهم، افزود: امامین انقلاب فرمودند گرامیداشت یاد و خاطره شهدا کمتر از شهادت نیست.

وی در ادامه گفت: بنده به عنوان خدمتگزار مردم ایلام از اهتمام مردم شهرستان چرداول و ایل خزل که این آیین و یادواره سترگ و باشکوه را خلق کردند و با حضور عارفانه خود و با دعوت از میهمانان گرانقدر موجب غنای این مراسم شدند و این لحظه‌های ماندگار را ثبت کردند قدردانی می‌کنم.

استاندار ایلام گفت: پیام شکوه این جمعیت این است که همه با شهدا پیمان بسته‌ایم که یک لحظه از پاسداری از آرمان انقلاب دست نخواهیم کشید.

نماینده عالی دولت در استان ایلام گفت: امام محمدباقر (ع) به نقل از جد بزرگوارش می‌فرماید هیچ قطره‌ای خونی محبوب تر و مقدس‌تر از خون شهدا نیست.

استاندار ایلام تاکید کرد: شهدا از جان خود گذشتند تا حتی یک وجب از خاک کشور در اختیار دشمن قرار نگیرد.

بهرام نیا با اشاره به تلاش‌های جبهه استکبار برای ایجاد تفرقه و آشوب گفت: تلاش‌های مستمر دشمن و جبهه استکبار برای ایجاد اخلال در کشور و آسیب به نظام بی اثر خواهد بود و هیچ نتیجه‌ای نخواهد داشت.

وی از نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام، فرماندار، نماینده ایلام در مجلس و دیگر افراد حاضر در این یادواره باشکوه قدردانی کرد و گفت: همچنین تشکر می‌کنم از سردار شادمانی و امیر سرافراز خلبان شجاع کیومرث حیدریان که بخشی از رزم آسمانی را برای این جمعیت شهید پرور روایت کردند.

کد مطلب 5628582

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