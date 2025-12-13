بنی اسدی: جاده های خراسان رضوی بارانی و برف است

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف بنی اسدی اظهار کرد: بارش برف و باران و پدیده مه گرفتگی جاده‌های اصلی و فرعی از شمال تا جنوب استان را فرا گرفت. بارش برف از بامداد شنبه در جاده‌های شهرستان کوهسرخ و بزرگراه باغچه - تربت حیدریه بویژه در محدوده گردنه «خماری» آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان رضوی بیان کرد: بارش باران نیز سطح جاده‌ها در شهرستان‌های تربت حیدریه، گناباد، بجستان، رشتخوار، زاوه، فریمان، بردسکن، کاشمر، تربت جام و باخرز را لغزنده کرده است.

وی با اینکه بارش‌ها طی امروز تداوم خواهد یافت، اظهار کرد: مه غلیظ نیز دیدی افقی رانندگان در جاده‌های طرقبه و شاندیز، قوچان، چناران و جاده مشهد - کلات در محدوده گوجگی را محدود کرده است.