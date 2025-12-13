پوستر «جانم فدای ایران» در «هما» خوش درخشید

عبدالرسول شریفی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: رویداد رسانه‌ای «هما» با هدف روایت انسانی از امدادگران، داوطلبان و مردم در بزنگاه‌های بحران، دفاع مقدس و امدادرسانی‌های ملی طراحی و برگزار شد.

وی افزود: این رویداد با تمرکز بر تقویت جریان روایت امید، همدلی و مقاومت در جریان امدادرسانی و فعالیت‌های داوطلبانه در بحران‌ها شکل گرفت و هنرمندان بسیاری از سراسر کشور در بخش‌های مختلف از جمله طراحی پوستر، فیلم، عکس و گزارش شرکت کردند.

مسئول واحد تجسمی حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد، افزود: بر اساس فراخوان منتشرشده، محورهای موضوعی رویداد شامل همدلی، مقاومت و امید در فعالیت‌های امدادگران، ایثار خانواده‌ها، گروه‌های داوطلب و روایت‌های میدانی از بحران‌ها و حوادث بود.

به گفته وی، احمد وجدان‌نژاد با طراحی پوستر «جانم فدای ایران» توانست نگاه خلاقانه و هنرمندانه خود را به مضامین ملی و انسانی نشان داده و از سوی هیئت داوران عنوان برتر بخش پوستر را به خود اختصاص دهد.

شریفی اضافه کرد: موفقیت این هنرمند نشانگر ظرفیت بالای هنرمندان جوان کهگیلویه و بویراحمد در عرصه‌های ملی است و حوزه هنری استان تلاش دارد بستری مناسب برای رشد و دیده‌شدن این استعدادها فراهم کند.