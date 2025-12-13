  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۲۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۴۰

پوستر «جانم فدای ایران» در «هما» خوش درخشید

یاسوج- مسئول واحد تجسمی حوزه هنری کهگیلویه وبویراحمد گفت: هنرمند هم استانی در نخستین رویداد رسانه‌ای «هما» با اثر پوستر «جانم فدای ایران» توانست عنوان نخست بخش پوستر را از آن خود کند.

عبدالرسول شریفی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: رویداد رسانه‌ای «هما» با هدف روایت انسانی از امدادگران، داوطلبان و مردم در بزنگاه‌های بحران، دفاع مقدس و امدادرسانی‌های ملی طراحی و برگزار شد.

وی افزود: این رویداد با تمرکز بر تقویت جریان روایت امید، همدلی و مقاومت در جریان امدادرسانی و فعالیت‌های داوطلبانه در بحران‌ها شکل گرفت و هنرمندان بسیاری از سراسر کشور در بخش‌های مختلف از جمله طراحی پوستر، فیلم، عکس و گزارش شرکت کردند.

مسئول واحد تجسمی حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد، افزود: بر اساس فراخوان منتشرشده، محورهای موضوعی رویداد شامل همدلی، مقاومت و امید در فعالیت‌های امدادگران، ایثار خانواده‌ها، گروه‌های داوطلب و روایت‌های میدانی از بحران‌ها و حوادث بود.

به گفته وی، احمد وجدان‌نژاد با طراحی پوستر «جانم فدای ایران» توانست نگاه خلاقانه و هنرمندانه خود را به مضامین ملی و انسانی نشان داده و از سوی هیئت داوران عنوان برتر بخش پوستر را به خود اختصاص دهد.

شریفی اضافه کرد: موفقیت این هنرمند نشانگر ظرفیت بالای هنرمندان جوان کهگیلویه و بویراحمد در عرصه‌های ملی است و حوزه هنری استان تلاش دارد بستری مناسب برای رشد و دیده‌شدن این استعدادها فراهم کند.

