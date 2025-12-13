  1. استانها
ذکریایی: اقدامات پیشگیرانه در حفاظت از منابع طبیعی ضروری است

بوشهر- فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری کشور بر اقدامات پیشگیرانه در حفاظت از منابع طبیعی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد ذکریایی در نشست معرفی فرمانده جدید یگان حفاظت منابع طبیعی استان با اشاره به اهمیت پیشگیری از تصرفات، تخریب و حریق جنگل‌ها و مراتع، خواستار تقویت گشت‌های خودرویی و موتوری و همچنین بهره‌گیری از ظرفیت نیروهای مردمی و هماهنگی با دهیاران و عشایر شد.

وی گفت: هر دهیاری می‌تواند به عنوان یک پایگاه اطفای حریق و دیده‌بان حفاظت از منابع طبیعی عمل کند و عشایر نیز می‌توانند نماینده یگان حفاظت در این زمینه باشند.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی کشور جلب مشارکت مردمی را در اولویت اقدامات راهبردی این یگان دانست و بر اجرای سیاست‌های ابلاغی ریاست سازمان تاکید کرد.

سرهنگ ذکریایی بر اولویت پیشگیری از تشکیل پرونده‌های غیرضروری با حضور مستمر در عرصه و اجرای تبصره ماده ۵۵ قانون، تاکید کرد و گفت: هدف ما این است که اجازه ندهیم فردی عرصه‌ای را تصرف یا ساختمانی در آن بسازد و به سازمان و نظام هزینه‌ای تحمیل کند.

در پایان با قدردانی از زحمات سرهنگ رزمجو، سرهنگ مرادی به عنوان فرمانده جدید یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر معرفی شد.

