به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر نظری در جلسه کمیسیون خدمات شهری، زیست محیطی و بهداشت شورای اسلامی شهر همدان با اشاره به اهمیت توجه به حوزه محیط زیست، افزود: با توجه به دخل و تصرف‌هایی که در طبیعت شکل گرفته، اگر پیوند اکولوژیکی با تمدن‌ها به درستی مدیریت نشود و بررسی‌های لازم صورت نپذیرد، قطعاً بشر با چالش‌های فرار روی بیشتری مواجه خواهد شد.

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر همدان با اشاره به تغییرات اکوسیستمی و منطقه‌ای در نقاط مختلف کشور از جمله همدان، اظهار داشت: در زمینه محیط زیست باید از بوم شناسان، دانشمندان و متخصصان امور زیستی و بهداشتی بهره گرفته شود و باید از دانش بیشتر بهره بگیریم تا پیوند اکولوژیکی با تمدن‌ها را با هم داشته باشیم.

نظری با اشاره به اینکه در دین مبین اسلام در خصوص زیست محیطی و اکولوژیکی توصیه‌هایی شده است، افزود: اسلام حیوانات را نفی نمی‌کند بلکه برای حیات حیوانات نیز حقوق قائل شده است.

این مسئول در ادامه صحبت‌های خود به جمع‌آوری و ساماندهی سگ‌های بلاصاحب نیز اشاره کرد و گفت: اگر این موضوع به درستی مدیریت نشود تعادل اکولوژیستی را به هم خواهد زد و اخیراً شاهد آسیب و خطرات حضور سگ‌های بلاصاحب در معابر و محل زندگی شهروندان هستیم، شهرداری باید تدابیری در این راستا بیندیشد تا تعادل را داشته باشیم و زنجیره اکوسیستم هم قطع نشود.

وی تاکید کرد: لازم است در حوزه محیط زیست سازمانها و دستگاه‌های اجرایی مرتبط از جمله اداره بهداشت، جهاد کشاورزی و محیط زیست به وظایف خود عمل کنند.

تصمیمات مدیریت شهری نیازمند پیوست محیط زیستی است



معاون خدمات شهری شهرداری همدان هم در این جلسه با بیان اینکه بیشتر کلانشهرهای کشور دارای معاونت خدمات شهری و محیط زیست هستند و مهمترین حکم آنها بحث زیست محیطی است، گفت: در حال حاضر، جای اداره محیط زیست در خدمات شهری همدان خالی است که در این راستا پس از بررسی‌های صورت گرفته چارت سازمان و اهداف تشکیل اداره محیط زیست تدوین شده است.

حامد جلیلوند با بیان اینکه محیط زیست جز ء جدایی ناپذیر زندگی ما است، اضافه کرد: باید تمامی تصمیمات مدیریت شهری پیوست محیط زیستی داشته و تمامی پروژه‌های شهرداری با پیوست محیط زیستی اجرا شود.