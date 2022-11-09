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۱۸ آبان ۱۴۰۱، ۱۸:۱۷

استاندار گیلان خبر داد؛

تحویل ۳ هزار سند بنیاد علوی در گیلان تا دهه فجر

تحویل ۳ هزار سند بنیاد علوی در گیلان تا دهه فجر

سیاهکل- استاندار گیلان با اشاره به واگذاری املاک و اسناد علوی در استان گفت: بیش از سه هزار سند بنیاد علوی تا دهه فجر در گیلان تحویل داده می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله عباسی بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه سفر رئیس بنیاد مستضعفان در گفتگو با خبرنگاران گفت: محرومیت زدایی از اهداف مهم و اساسی بنیاد مستضعفان محسوب می‌شود.

وی با تاکید بر مرمت و بهسازی محورهای روستایی افزود: بهسازی محور رودسر- سیاهکل - دیلمان و دیلمان - کلیشم- جیرنده در اولویت قرار دارد.

استاندار گیلان با اشاره به واگذاری ۱۰۰ هکتار اراضی بنیاد مستضعفان به طرح ملی مسکن اضافه کرد: متقاضی مسکن در گیلان وجود دارد اما در بخش زمین با مشکل مواجه هستیم.

عباسی با اشاره به واگذاری املاک و اسناد علوی در گیلان بیان کرد: بیش از سه هزار سند بنیاد علوی تا دهه فجر تحویل افراد داده می‌شود.

وی از هدف گذاری برای رفع محرومیت در ۳۷۰ روستای گیلان خبر داد و افزود: ۳۷۰ روستای گیلان برای محرومیت زدایی مورد هدف گذاری بنیاد قرار گرفت.

کد مطلب 5628639

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