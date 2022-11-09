تحویل ۳ هزار سند بنیاد علوی در گیلان تا دهه فجر

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله عباسی بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه سفر رئیس بنیاد مستضعفان در گفتگو با خبرنگاران گفت: محرومیت زدایی از اهداف مهم و اساسی بنیاد مستضعفان محسوب می‌شود.

وی با تاکید بر مرمت و بهسازی محورهای روستایی افزود: بهسازی محور رودسر- سیاهکل - دیلمان و دیلمان - کلیشم- جیرنده در اولویت قرار دارد.

استاندار گیلان با اشاره به واگذاری ۱۰۰ هکتار اراضی بنیاد مستضعفان به طرح ملی مسکن اضافه کرد: متقاضی مسکن در گیلان وجود دارد اما در بخش زمین با مشکل مواجه هستیم.

عباسی با اشاره به واگذاری املاک و اسناد علوی در گیلان بیان کرد: بیش از سه هزار سند بنیاد علوی تا دهه فجر تحویل افراد داده می‌شود.

وی از هدف گذاری برای رفع محرومیت در ۳۷۰ روستای گیلان خبر داد و افزود: ۳۷۰ روستای گیلان برای محرومیت زدایی مورد هدف گذاری بنیاد قرار گرفت.