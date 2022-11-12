انتخابات بحرین جهت مشروعیت بخشیدن به حکومت فعلی است

به گزارش خبرگزاری مهر، شیخ عبدالله دقاق در نشستی در خصوص انتخابات بحرین گفت: تحریم انتخابات توسط مردم بحرین چه نتیجه آن مثبت باشد چه منفی تعیین کننده است، زیرا که نظام بحرین سعی در القای دموکراسی بودن حکومت دارد، اما این تحریم اهمیت و مشروعیت آن را زیر سوال می‌برد و به جهانیان نشان می‌دهد که بر اساس دموکراسی و رأی مردم برگزار نشده است.

مدیر حوزه‌های علمیه بحرینی‌های مقیم قم بیان داشت: اساس دعوت و دیدار پاپ بر این پایه بود که جلوه‌ای نیکو و روی خوشی از حکومت به جهانیان ارائه کند که این تحریم انتخابات باعث از بین بردن این تلاش حکومت شد.

شیخ عبدالله دقاق گفت: از شاخص‌های این انتخابات دادن تابعیت به بیگانه‌ها و غیر بحرینی بوده است و مردم اصیل بحرین در این انتخابات شرکت نخواهند کرد زیرا حکومت را از اساس نا مشروع می‌دانند.

مدیر حوزه‌های علمیه بحرینی‌های مقیم قم افزود: موضع سیاسی همانند سلاح است و انتخابات اعتراف به مشروعیت نظام حاکم به حساب می‌آید.

وی با بیان اینکه این بازی انتخاباتی که حکومت بحرین راه انداخته است مردود است افزود: مردم بحرین را به تحریم این انتخابات دعوت می‌کنم و از آنان می‌خواهم این بازی کثیف را رسوا کنند زیرا این انتخابات خواست حکومت نامشروع در بحرین است و چیزی که بر باطل بنا شده باشد نتیجه آن هم باطل خواهد بود

شیخ عبدالله دقاق ادامه داد: این پارلمان آن پارلمانی که مردم ما برای آن جنگیدند نیست و صلاحیت نمایندگی مردم ما را ندارد و صرفاً یک انتخاب صوری و ظاهری است جهت مشروعیت بخشیدن به حکومت فعلی است.

وی بیان داشت: ما در انقلاب خود در ۱۴ فوریه مرهون خون شهدا هستیم و ما از روحیه شما درس می‌گیریم من بارها به صداهای ضبط شده شما از زندان گوش دادم و از شما خجالت می کشم شما کجا و ما کجا؟

مدیر حوزه‌های علمیه بحرینی‌های مقیم قم افزود: ایستادگی شما باعث شکست این نظام خواهد شد و این ایستادگی شما برای ما درس بزرگی است و این صدای شما را همه دنیا خواهد شنید و این انتخابات با شکست روبرو خواهد شد و پیروزی از آن مردم بحرین است.

حکومت فعلی از نگاه مردم بحرین مردود است

راشد الراشد از مقامات ارشد جریان عمل بحرین نیز اظهار داشت: تحریم این انتخابات به معنی تحریم جزئیات یک مسئله سیاسی صرف نیست بلکه همه نظام را زیر سوال می‌برد زیرا حکومت فعلی از نگاه مردم بحرین مردود است زیرا این نظام بر اساس دیکتاتوری بنا شده است.

وی با بیان اینکه نتیجه انتخاب به هر شکلی که باشد مردود است افزود: ما در این انتخابات شریک نیستیم زیرا این نظام حکومت خود کامه ای است و از مردم خود می‌خواهد در تأیید نظام حاکم در این انتخابات شرکت کنند و تبریک بگویند.

این مقام ارشد جریان عمل بحرین با بیان اینکه مردم بحرین در این انتخابات اصلاً محلی از اعراب ندارند افزود: این تحریم ریشه در تعالیم دینی و اخلاقی دارد زیرا دین به ما دستور می‌دهد که زیر بار ظلم نرویم و مردم ما تلخی این ظلم را چشیده و مرارت آن را لمس کرده است و حکومت می‌خواهد آن را شیرین جلوه بدهد

راشد الراشد گفت: معارضین زندانی داخل بحرین و معارضینی که خارج از کشور هستند با اتفاق نظرشان در این تحریم سبب دفاع از حقوق پایمال شده ملت بحرین می‌باشند و نظام با تمام توانش در مقابل این خواست مردم ناکام مانده است

وی بیان داشت: مردم ما با وجود فشار حکومت، برای تحریم این انتخابات به میدان می آیند و یکدیگر را به ایستادن مقابل این حمله دعوت می‌کنند.

راشد الراشد عنوان داشت: دلایل زیادی برای تحریم این انتخابات وجود دارد زیرا این انتخابات در صدد مصادره اراده مردم است و از فعالان می‌خواهیم که با وسایل مشروع و از طرق مسالمت آمیز در این امر سهیم باشند.

وی ادامه داد: شاید حکومت بعد از انتخابات ادعا کند که درصد مشارکت بالا بوده است ولی همه می‌دانند که مردم در این انتخابات شرکت نخواهند کرد زیرا که برخواسته از اراده مردم نیست.

این انتخابات منجر به عادی سازی روابط با اسرائیل نخواهد شد

وی با بیان اینکه این انتخابات منجر به عادی سازی روابط با اسرائیل نخواهد شد افزود: راه حل این مسئله انتخابات آزاد و با خواست مردم بحرین است که برخواسته از اراده مردم باشد.

شیخ عبدالله الصالح رئیس جمعیت أمل نیز اظهار داشت: مسئولیت دینی و شرعی بر ما فرض می‌کند که به عنوان شهروند بحرینی که مقابل این انتخابات ظاهری بایستیم و وضعیت واقعی و حقیقی کشور را به جهانیان برسانیم

رئیس جمعیت أمل گفت: از همه مردم بحرین چه آنان که در زندان هستند و چه آنانی که خارج از زندان و مقابل حکومت هستند تشکر می‌کنم که با حضور شأن باعث نارضایتی حکومت شدند.

وی بیان داشت: امروز دستور رسمی از وزارت کشور به تمام ائمه جماعات سراسر کشور داده شده است و از آنان خواسته شده که مردم را به شرکت در انتخابات تشویق کنند.