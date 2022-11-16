ورشو: شواهد واضحی درباره منشا شلیک موشک به لهستان وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «آندره دودا» رئیس جمهور لهستان گفت که شواهد واضحی درباره اینکه چه کسی نسبت به شلیک موشک به شرق این کشور اقدام کرده است، وجود ندارد.
بر اساس این گزارش، رئیس جمهور لهستان گفت: ما میدانیم که در طول امروز اوکراین مورد حمله موشکی روسیه قرار داشت. ما هیچ گونه شواهد مشخصی درباره هویت کسی که به کشورمان موشک شلیک کرده است نداریم. همچنان تحقیقات در حال انجام است و اعتقاد دارم که این امر روشن خواهد شد. همچنان تلاشها در حال انجام است.
وی در عین حال افزود: به نظر میرسد که موشک، ساخت روسیه باشد.
گفتنی است که منابع خبری شامگاه سه شنبه از اصابت دو موشک به خاک لهستان در مرزهای اوکراین خبر دادند.
این منابع اعلام کردند که این موشکها به روستایی لهستانی در نزدیکی مرز اوکراین اصابت کرد که در نتیجه آن دو نفر کشته شدند.
در پی این موضوع «ماتیوز موراوسکی» نخست وزیر لهستان تمام برنامههای خود را لغو و رئیس جمهور لهستان نیز نشست اضطراری شورای امنیت ملی این کشور را خواستار شد.
در همین حال، وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) اعلام کرد که در حال حاضر نمیتواند صحت گزارشات درباره اینکه موشکهای مورد اصابت به لهستان روسی بودهاند را تأیید کند.
پنتاگون افزود: ما با نهایت جدیت گزارشات درباره اصابت دو موشک به لهستان را دنبال میکنیم. ما درباره دفاع از هر وجب از خاک کشورهای عضو ناتو کاملاً واضح هستیم. ما سلامت نیروهای خود در لهستان و غیره را مدنظر داریم و نسبت به اقدامات درباره حمایت از آنها اطمینان داریم اما شتابزده عمل نمیکنیم.
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