ترافیک پایتخت شروع شد/ اعلام معابر پُرتردد

سرهنگ محمد رازقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: با رصدی که از طریق دوربین‌های مرکز کنترل ترافیک از سطح معابر شهر تهران از وضعیت ترافیکی معابر و بزرگراه‌های پایتخت در صبح شنبه ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۱ صورت پذیرفت، شاهد شروع ترافیک صبحگاهی و حجم بالای ترددها در سطح معابر شهر تهران بودیم.

رازقی گفت: بزرگراه صدر در مسیر شرق به غرب از نوبنیاد، بزرگراه شهید حاج قاسم‌سلیمانی در مسیر شرق به غرب از قبل از پل صیاد، مسیر جنوب به شمال چمران در مقطع حکیم تا همت، مسیر غرب به شرق جاده مخصوص از گل‌ها و در مسیر غرب به شرق آزادراه از چیتگر و آزادگان بار ترافیکی صبحگاهی را شاهد هستیم.

وی ادامه داد: بزرگراه شهید همت در مسیر غرب به شرق از جنت آباد، شهید حکیم در مسیر غرب به شرق از شهید ستاری، شیخ فضل الله در مسیر غرب به شرق از جناح دارای ترافیک است.

معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ افزود: بزرگراه شهید زین الدین در مسیر شرق به غرب از بزرگراه امام علی (ع)، بزرگراه بابایی در مسیر شرق به غرب از بزرگراه امام علی (ع)، بزرگراه یادگار امام (ره) در مسیر جنوب به شمال از گلاب، بزرگراه امام علی (ع) در مسیر جنوب به شمال از گلشن‌دوست شاهد بار ترافیکی هستیم.

رازقی بیان داشت: خیابان آزادی در مسیر غرب به شرق از شهیدان و استاد معین و جانبازان از میدان امام رضا (ع)، مسیر جنوب به شمال نواب از نهم دی دارای بار ترافیکی سنگینی هستند.

وی گفت: تیم‌های پلیس راهور تهران بزرگ از ابتدای صبح در تمامی تقاطع‌ها و معابر و میادین شهر تهران بمنظور روان سازی و کنترل ترافیک حضور دارند و طرح جناغی ها بمنظور نظم بخشی به بزرگراه‌ها در حال اجراست.

معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ از رانندگان خواست در حین رانندگی از عجله و شتاب و تغییر مسیرهای ناگهانی و سرعت و سبقت جدا خودداری کرده و سرعت‌های خود را با توجه به سرعت‌های تعیین شده در معابر تنظیم و حتی با کمتر از آن تردد کنند.