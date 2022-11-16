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۲۵ آبان ۱۴۰۱، ۱۲:۵۴

دادستان ارومیه خبر داد؛

دستگیری ۱۰۰ نفر از عوامل گروهک های تروریستی

دستگیری ۱۰۰ نفر از عوامل گروهک های تروریستی

ارومیه - دادستان عمومی و انقلاب ارومیه گفت: بیش از ۱۰۰ نفر از عوامل گروهک‌های تروریستی تجزیه طلب که اقدام به تیراندازی به سمت مردم می‌کردند، در این شهر دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین مجیدی با تاکید بر اینکه تجزیه طلبان با بهره مندی از اغتشاشات به دنبال پیاده سازی نقشه‌های شوم خود هستند، اظهار کرد: تجزیه طلبان که عمدتاً از گروهک‌های منحله تروریستی دموکرات و کومله هستند با تیراندازی به سمت مردم و کشته سازی در ناآرامی‌ها، می‌خواهند مردم و نظام را مقابل یکدیگر قرار دهند.

وی با اشاره به برخی جنایات‌های مجموعه گروهک منحله دموکرات و کومله در ایران، افزود: این جنایتکاران کودک کشی که مدعی حقوق بشر هستند در طول انقلاب اسلامی بیش از پنج هزار نفر از جوانان رشید این مرز و بوم را به فجیع‌ترین شکل ممکن به شهادت رسانده‌اند.

دادستان عمومی و انقلاب ارومیه ادامه داد: عقبه سیاسی، رفتار خشونت آمیز و نقض گسترده حقوق بشر این گروهک‌های تروریستی برای ملت ایران مسلم است اما نظر می‌رسد نسل جوان باید با کنکاش در تاریخ با اهداف شوم و ذات جنایتکار این تجزیه طلبان بیشتر آشنا شوند.

کد مطلب 5633501

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