حمله تروریستی در ایذه/ ۷تن شهید شدند /یک کودک خردسال در میان شهدا

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: در پی تیراندازی عده‌ای به مردم در ایذه مطابق آمار رسمی تعداد شهدای حادثه به هفت نفر افزایش یافته است. مطابق شواهد میدانی دو گروه موتوری از عناصر تروریستی با ورود به بازار مرکزی ایذه مردم و نیروهای امنیتی را به رگبار بستند. اسامی شهدای این جنایت تروریستی رضا شریعتی ۲۵ ساله، کیان پیر فلک ۹ ساله، اشرف نیک بخت ۴۵ ساله، آبتین رحمانی ۱۳ ساله، علی مولایی است و دو نفر نیز مجهول الهویه هستند.

همچنین شماری از مردم در جریان این حادثه تروریستی زخمی شدند.

ولی‌الله حیاتی معاون امنیتی انتظامی استانداری خوزستان در سخنانی با تسلیت به مردم خوزستان و ایذه توضیح داد: متأسفانه رأس ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه بعدازظهر چهارشنبه راکبان دو دستگاه موتورسیکلت در اقدامی تروریستی با سلاح جنگی به سمت مردم و مدافعان امنیت شلیک کردند که در این حمله ۵ نفر در شهرستان ایذه به شهادت رسیدند و تعدادی از مأموران مجروح شدند.

حیاتی شمار مجروحان این حادثه تروریستی را ۱۰ نفر اعلام کرد و گفت: حال تعدادی از مجروحان وخیم است.

وی با بیان اینکه تلاش برای دستگیری ضاربان در دستور کار است، یادآور شد: هم اکنون اوضاع آرام و تحت کنترل است.

معاون امنیتی انتظامی استانداری خوزستان با بیان اینکه جلسه شورای تأمین به ریاست استاندار در حال برگزاری است، یادآور شد: در میان شهدا یک کودک خردسال، یک زن و سه مرد وجود دارد.

پیش از این یک منبع آگاه امنیتی به رسانه‌ها گفته است: تعدادی افراد ناشناس امشب به سمت مردم و حافظان امنیت در شهرستان ایذه تیراندازی کردند.

به گفته این منبع آگاه امنیتی؛ حال برخی مجروحان حادثه مساعد نیست.

بنابراین گزارش، همزمان با حمله تروریستی به بازار مرکزی ایذه، حوزه علمیه این شهرستان هم به آتش کشیده شد. فعلاً جزئیات آسیب به حوزه علمیه ایذه مشخص نشده است.

آخرین اخبار این حادثه تروریستی را در زیر بخوانید

۰:۳۳ ۳ نفر از عوامل اصلی حمله تروریستی ایذه دستگیر شدند

علی دهقانی در رابطه با حوادث امروز شهرستان ایذه بیان کرد: بعد از حوادث امروز در ایذه، به دادستان و رئیس دادگستری این شهرستان دستور ویژه داده شد تا کلیه اقدامات لازم را در جهت شناسایی و دستگیری عوامل اصلی این حوادث و اغتشاشات انجام دهند.

وی افزود: همچنین دستورات لازم برای انتقال پیکر شهدا به پزشکی قانونی و تشخیص نوع اسلحه به کار رفته در این حوادث صادر شد.

دهقانی بیان کرد: دستور ویژه برای انتقال مجروحان به شهرستان اهواز برای درمان صادر شد.

رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: سه نفر از عوامل اصلی حوادث و اغتشاشات امروز شهرستان ایذه دستگیر شدند و تلاش برای شناسایی و دستگیری سایر عوامل مرتبط در دستور کار قرار دارد. به دادستان مرکز استان نیز مأموریت داده شد تا با حضور در شهرستان ایذه اقدامات و نظارت‌های لازم در جهت تکمیل تحقیقات و دستگیری کلیه عوامل را در محل انجام دهد.

دهقانی بیان کرد: رسیدگی به این پرونده به صورت ویژه در دستور کار دادگستری استان قرار دارد.

وی افزود: در حوادث امروز شهرستان ایذه پنج نفر از جمله یک پسر ۹ ساله، یک خانم ۴۵ ساله و سه جوان به شهادت رسیدند و ۱۰ نفر نیز مجروح شدند.

رئیس کل دادگستری استان خوزستان تاکید کرد: دستورات ویژه و قاطع برای دستگیری کلیه عوامل مرتبط با این حوادث صادر شده است.

۲۳:۵۴ حال ۲ نفر از مجروحان حمله تروریستی ایذه وخیم است

ولی الله حیاتی چهارشنبه شب در گفت‌وگویی رسانه‌ای در خصوص حادثه تروریستی شهرستان ایذه اظهار کرد: در حمله تروریستی ایذه تاکنون پنج نفر به شهادت رسیدند که در بین شهدا یک دختر خانم ۹ ساله وجود دارد.

وی افزود: همچنین ۱۰ نفر مصدوم شدند که دو نفر از مصدومان جزو نیروهای بسیج و دو نفر هم از نیروهای فراجا است.

حیاتی عنوان کرد: حال دو نفر از مصدومان وخیم گزارش شده است.

معاون امنیتی و انتظامی استاندار خوزستان اظهار کرد: استاندار خوزستان هیئتی از شورای تأمین استان به شهرستان ایذه اعزام کرده است. همچنین کار دستگیری ضاربان در دستور کار شورای تأمین و نهادهای اطلاعاتی و انتظامی قرار دارد.

۲۳:۰۵ اطلاعیه سپاه خوزستان در مورد حمله تروریستی ایذه

سپاه ولی عصر (عج) خوزستان در پی حادثه تروریستی شهادت جمعی از هموطنان در شهرستان ایذه اطلاعیه‌ای صادر کرد.

در این اطلاعیه یادآور شده است: «بدین وسیله به اطلاع امت شهیدپرور خوزستان می‌رساند گروهی مسلح که سوار بر دو موتور سیکلت بودند با سو استفاده از التهاب ایجاد شده در شهرستان ایذه با اسلحه‌های کلاشینکف به سمت مردم و پلیس تیراندازی کردند و آنها را به رگبار بستند در این بین پنج تن شهید و ۱۰ نفر زخمی شدند».

در این اطلاعیه آمده است: «سپاه ولی عصر (عج) خوزستان ضمن تبریک و تسلیت شهادت جمعی از هموطنان در حادثه تروریستی شهرستان ایذه به حضرت بقیه الله و نایب بر حقش امام خامنه‌ای و عموم مردم شهیدپرور خوزستان به ویژه خانواده مکرم آن عزیزان از خداوند متعال علو درجات برای روح آن شهدا بزرگوار و صبر جمیل برای بازماندگان مسئلت دارد».

در این اطلاعیه عنوان شده است: «امت شهیدپرور حزب الله به ویژه مردم فهیم و قدرشناس خوزستان و شهرستان ایذه با حضور گسترده و پر شور خود در آئین تشییع پیکرهای منور و مطهر شهدای این حادثه تروریستی بار دیگر عزم راستین و اراده فولادین خود در دفاع از آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی و شهیدان گرانقدر آن را به نمایش خواهند گذارد».

۲۲:۴۳ اسامی شهدای حادثه تروریستی ایذه اعلام شد

به دنبال حمله دو گروه موتور سوار به مردم و حافظان امنیت در شهرستان ایذه تاکنون پنج نفر شهید شده اند.

بر این اساس، رضا شریعتی ۲۱ ساله، کیان نیک‌پور ۹ ساله، اشرف نیک‌پور ۴۵ ساله و دو آقای جوان مجهول‌الهویه از شهدای حادثه تروریستی ایذه هستند.

همچنین علی مولایی ۲۳ ساله و علی محمدی ۶۰ ساله از مجروحان این حادثه به بیمارستان اهواز منتقل شده‌اند.

«ولی الله حیاتی» معاون امنیتی و انتظامی استاندار خوزستان تاکید کرد که تلاش برای دستگیری ضاربان و عاملان در دستور کار نیروهای امنیتی و انتظامی است.

وی خبر داده است که هم اکنون اوضاع در ایذه به طور کامل آرام و تحت کنترل و امنیت در این شهرستان برقرار است.

۲۲:۳۷ تعدادی از مجروحان حادثه تروریستی ایذه به اهواز اعزام شدند

رضا مرادی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان ایذه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وقوع حادثه تروریستی در ایذه اظهار کرد: در این حادثه تاکنون ۵ نفر (یک کودک، یک خانم و سه آقا) شهید شدند.

وی با اشاره به مجروحیت ۱۰ نفر که حال تعدادی از آنها وخیم است، خبر داد: چند تن از مجروحان به بیمارستان گلستان اهواز اعزام شدند.

وی گفت: شبکه بهداشت و درمان شهرستان ایذه، بیمارستان ۱۵۰ تختخوابی شهدای شهرستان و کدهای اورژانسی مستقر در سطح شهر آماده ارائه هرگونه خدمت درمانی به مردم شهرستان هستند.

۲۲:۳۴ فیلمی از حمله تروریستی در ایذه

۲۲:۱۷ فیلمی از وضعیت بیمارستان ایذه بعد از حمله تروریستی

۲۲:۰۵ آتش‌سوزی حوزه علمیه ایذه خسارت جانی نداشت

شهین شیخ زاده مدیر حوزه علمیه خواهران ایذه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آتش کشیده شدن حوزه علمیه ایذه از سوی اغتشاشگران اظهار کرد: این حادثه عصر امروز رخ داد و تعدادی اغتشاشگر آن را به آتش کشیدند.

وی افزود: به دنبال فراخوان روزهای گذشته برای ایجاد اغتشاش در ایذه، خوابگاه‌های خواهران و برادران حوزه علمیه را تخلیه کرده بودیم و به همین دلیل این آتش سوزی خسارت جانی نداشت.

شیخ زاده عنوان کرد: حوزه علمیه برادران ایذه به دلیل این آتش سوزی دچار خسارت شدیدی شده است.

۲۱:۳۸ فیلم / جزئیات جدید از حمله تروریستی ایذه از زبان معاون استاندار خوزستان

۲۱:۲۶ تلاش برای شناسایی تروریست‌های ایذه آغاز شد / آرامش در شهر حاکم است

ولی الله حیاتی چهارشنبه شب در گفتگو با شبکه خبر با اشاره به وقوع حادثه تروریستی در شهرستان ایذه از آغاز عملیات برای دستگیری ضاربان مردم خبر داد.

وی افزود: ساعت ۵ و ۳۰ دقیقه عصر امروز چهارشنبه راکبان دو دستگاه موتورسیکلت در اقدامی تروریستی با سلاح جنگی به سمت مردم و مأموران و مدافعان امنیت شلیک کردند.

وی افزود: در این حمله تروریستی تاکنون ۵ نفر (یک دختر خردسال، یک خانم و سه آقا) به شهادت رسیدند و ۱۰ نفر مجروح شدند؛ همچنین حال تعدادی از مجروحان وخیم است.

معاون امنیتی و انتظامی استاندار خوزستان تاکید کرد: تلاش برای دستگیری ضاربان و عاملان در دستور کار نیروهای امنیتی و انتظامی است.

حیاتی بیان کرد: هم اکنون اوضاع در ایذه به طور کامل آرام و تحت کنترل و امنیت در این شهرستان برقرار است.

وی خبر داد: هم اکنون جلسه شورای تأمین امنیت استان به ریاست استاندار خوزستان در حال برگزاری است تا تمهیدات و تدابیر ویژه ای را برای مقابل با این حمله تروریستی و دستگیری عاملان در نظر بگیرند.

۲۱:۰۴ شهدای حادثه تروریستی ایذه افزایش یافتند

به دنبال حمله تروریستی تعدادی موتور سوار به مردم و حافظان امنیت در ایذه تاکنون پنج نفر شهید و برخی مصدوم شده‌اند. دو گروه موتور سوار چهارشنبه شب با ورود به بازار مرکزی ایذه به سمت مردم و حافظان امنیت در شهرستان ایذه تیراندازی کردند.

در این حادثه چند نفر زخمی و تعدادی شهید شدند. حال برخی مجروحان وخیم گزارش شده است.

پیرو فراخوان‌های روزهای اخیر برای برگزاری تجمع اعتراضی، ساعت ۱۹ چهارشنبه شب ۲۵ آبان ماه، افرادی به صورت پراکنده و در دسته‌های ۴۰ تا ۵۰ نفره در برخی نقاط شهر به ویژه در چهارراه هلال احمر تجمع کرده و ضمن سردادن شعارهای هنجارشکنانه اقدام به سنگ پراکنی به عوامل انتظامی کرده و متعاقباً عوامل حاضر در صحنه با شلیک گاز اشک آور نسبت به متفرق کردن تجمع کنندگان اقدام کردند.

در حاشیه همین تجمع‌ها محدود، راکبان ۲ دستگاه موتورسیکلت در اقدامی تروریستی با سلاح جنگی کلاش ضمن تیراندازی به مأموران حافظ امنیت موجب شهید و مجروح شدن حدود ۱۰ نفر شده که حال برخی مصدومان وخیم است.