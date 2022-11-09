تسلا برای هفدهمین بار برای خودروهایش فراخوان خرابی داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، طبق گزارشی جدید تسلا برای ۴۰ هزار و ۱۶۸ خودروی مدل اس و مدل ایکس فراخوان صادر کرده زیرا اختلالی نرم افزاری در آنها ممکن است هنگامیکه خودرو به طور اشتباه از روی چاله ها و پستی و بلندی های جاده می گذرد، قدرت سیستم کمک فرمان را کاهش دهد یا آن را قطع کند.

سازمان ملی ایمنی ترافیک بزرگراه های آمریکا(NHTSA) بیم آن دارد که غیرفعال شدن ناگهانی سیستم کمک فرمان ممکن است به تصادف منجر شود.

اختلال مذکور در مدل خودروهای تولیدی ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ دیده شده و نخستین بار با آپدیت نرم افزاری ۲۰۲۲.۳۶ آشکار شد. مانند بقیه فراخوان های ثبت شده برای تسلا، برای ترمیم این اختلال یک وصله نرم افزاری ارائه شده است.همچنین به گفته تسلا، بیش از ۹۷ درصد خودروهای دچار این مشکل نیز هم اکنون کد جدیدی دریافت کرده اند.

این هفدهمین فراخوان تسلا در سال ۲۰۲۲ میلادی به حساب می آید. البته گستردگی آن به اندازه فراخوانی نیست که برای اختلال در پنجره خودروها برای ۱.۱ میلیون وسیله نقلیه این شرکت در آمریکا صادر شد.

اما در کل تاکنون حدود ۳.۴ میلیون خودروی برقی این شرکت با اختلالاتی روبرو شده اند. این مشکلات شامل داغ شدن بیش از حد سیستم های اطلاع رسانی نیز می شود.