مردم خوزستان ثابت کردند دشمنان محاسبات اشتباه دارند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسن شاهوارپور صبح امروز جمعه در حاشیه مراسم تشییع شهدای حادثه تروریستی ایذه در جمع خبرنگاران با تسلیت به مردم و داغدیدگان این حادثه بیان کرد: دشمنان احساس میکنند که با این ترورها و شهادتها میتوانند مردم را به زانو درآورده و تسلیم خود کنند ولی کور خواندهاند چون در ۴۳ سال گذشته مردم همواره در مقابل توطئههای آنها ایستاده و در صحنه حضوری فعال داشتهاند.
وی ادامه داد: امروزه هم مردم خوزستان و ایذه در مراسم تشییع شهدای ایذه ثابت کردند که دشمنان محاسبات اشتباهی دارند؛ دشمنان یک عده اراذل و اوباش و دست نشانده را وادار میکنند که به مردم شلیک کنند و نوجوانی مثل شهید کیان و تعدادی از مردم از جمله زن و بچهها را به شهادت برسانند، این حرکات جنایت است.
فرمانده سپاه حضرت ولیعصر (عج) خوزستان خبر داد: تعدادی از مأموران هم به شدت مجروح شده و مورد آسیب این تیراندازیها قرار گرفتهاند ولی مردم در کنار نیروهای انتظامی و بسیج هستند.
سردار شاهوارپور با محکوم کردن جنایت حادثه تروریستی ایذه تأکید کرد: به هر حال باید امنیت را به خوبی برقرار کنیم تا مردم بتوانند زندگی کنند؛ استکبار جهانی باید بداند با این اقدامات و توطئهها موفق نمیشود.
وی یادآور شد: خوزستان همچنان محکم و استوار در راستای اهداف مقدس نظام جمهوری اسلامی ایران حرکت میکند.
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