به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه با اشاره به اینکه ایده‌هایی که جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا در بین اعضای این بلوک ترویج می‌دهد، هیچ نشانه‌ای از رویکرد راهبردی اتحادیه اروپا در مسیر حرکت روسیه را در برنداشته و به شکافی جدید در این بلوک منجر خواهد شد.

زاخارووا با اشاره به طرح ۶ نقطه‌ای بورل درباره رویکرد مشترک اتحادیه اروپا در روابط با روسیه، گفت: متاسفانه ایده‌هایی که بورل نشر می‌دهد، مثل همیشه هیچ نشانه‌ای از رویکرد راهبردی اتحادیه اروپا در مسیر حرکتی روسیه ندارد و تنها به ایجاد شکافی جدید و مدید در اروپا خواهد انجامید. این طرح‌ها فاقد هرگونه دستورالعمل برای حل و فصل مشکلات انباشته‌شده بوده و گویی روسیه و اتحادیه اروپا به عنوان همسایگانی جغرافیایی و تمدنی، می‌توانند از یکدیگر فاصله بگیرند.

وی افزود: از این رو، نتیجه‌گیری که بر اساس آن، رهبران کنونی اتحادیه اروپا را به سمت ارائه توضیحی منطقی و سریع برای تلاش‌های این بلوک جهت رساندن روابط دو طرف به نقطه تقابل سیاسی سوق می‌دهد، آنها (اتحادیه اروپا) را از تاریخ مشترک و بنیاد اقتصادی این بلوک محروم می‌سازد.

زاخارووا تاکید کرد: می‌توان این تمایل را دید که فرصت‌های سیاستمداران آینده برای یافتن راهی جهت خروج از این بحران عمیق، محدود شده است. بدون شک، در شرایط فعلی، تمایل اکثر جامعه اروپایی، خلاف این است. ظاهراً، بورل با ارائه طرح‌های مشکوک، قصد ندارد تا از تمایل خود برای حک کردن نامش در تاریخ جهان و اروپا، دست بکشد.

وی یادآور شد: با این حال، او تا به اینجا به واسطه همه درخواست‌های جنگ‌طلبانه‌اش مبنی بر «مشخص شدن پیروز جنگ در میدان نبرد» در یادها خواهد ماند.

زاخارووا در تشریح ماهیت طرح ۶ نقطه‌ای بورل گفت که این طرح شاهدی است بر اینکه مساله اوکراین با کودتای سال ۲۰۱۴ این کشور که غرب جرقه آن را زده بود، سرپوشی ساختگی برای تحدید و تحریم سیاسی، اقتصادی، فناوری و بشردوستانه روسیه با هدف حفظ هژمونی غرب در اروپا و سراسر جهان بوده است. به همین دلیل در طرح بورل، هیچ حرفی از حل و فصل بحران اوکراین از طریق مذاکره و به طور کلی حصول اطمینان از امنیت اروپا، دیده نمی‌شود.

به گفته دیپلمات ارشد روسیه، بروکسل روی «بی‌ثبات کردن شرایط سیاسی داخلی مسکو، پاکسازی فضای اطلاعاتی اتحادیه اروپا از رویکردها و عقاید متفاوت، حفظ بالکان غربی به عنوان حلقه نفوذ این بلوک، انتقال رقابت با مسکو به فضای پسا-شوروی، اعمال مقررات غرب-محور و انزوای روسیه» قمار کرده است.

وی افزود: آخرین مورد (انزوای روسیه)، وسواس فکری است که به خودی خود به هدفی حقیقی برای اتحادیه اروپا بدل شده است؛ اراده‌ای بیهوده که کشورهای اتحادیه اروپا و شهروندانشان، بهای گاف‌ها و اشتباهات راهبردی سیاستمداران را پرداخت خواهند کرد.

وی تصریح کرد: مشخصاً، اکثر پایتخت‌های اروپایی آمادگی دنبال کردن بروکسل را ندارند. بروکسل با منطق قرون وسطایی خود، جهان را به دوران تفرقه، دیوارهای بلند و قلعه‌های محصور، بازمی‌گرداند. به بیان امروزی، رهبریت اتحادیه اروپا که ظاهراً به نوعی ویروس سیاسی غیرعادی آلوده شده، تصمیم گرفته تا خود را از روسیه جدا کرده و منزوی شود.