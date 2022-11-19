مقام روس: درهای مذاکره را نبستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، یک قانونگذار ارشد روسیه می‌گوید نفوذ آمریکا بر اوکراین مانع از آمدن این کشور به پای میز مذاکرات صلح با روسیه است.

«لئونید اسلوتسکی» رئیس کمیته امور بین‌الملل دومای روسیه امروز شنبه در خصوص برگزاری مذاکرات صلح میان مسکو و کی یف اعلام کرد: ما درهای مذاکرات را نبستیم، اما این آمریکا است که در خصوص از سرگیری مذاکرات برای اوکراین تصمیم می‌گیرد.

این مقام ارشد دومای روسیه با اشاره به حمله موشکی اوکراین به خاک لهستان و تلاش برای نسبت دادن آن به روسیه، گفت که «ولودیمیر زلنسکی» رئیس جمهور اوکراین پس از اصابت موشک به لهستان تلاش کرد ناتو را به رویارویی با روسیه بکشاند.