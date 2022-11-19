  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۲۸ آبان ۱۴۰۱، ۱۹:۱۸

مقام روس: درهای مذاکره را نبستیم

مقام روس: درهای مذاکره را نبستیم

رئیس کمیته امور بین‌الملل دومای روسیه درخصوص برگزاری مذاکرات صلح میان مسکو و کی یف گفت: ما درهای مذاکرات را نبستیم امااین آمریکااست که در خصوص از سرگیری مذاکرات برای اوکراین تصمیم می گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، یک قانونگذار ارشد روسیه می‌گوید نفوذ آمریکا بر اوکراین مانع از آمدن این کشور به پای میز مذاکرات صلح با روسیه است.

«لئونید اسلوتسکی» رئیس کمیته امور بین‌الملل دومای روسیه امروز شنبه در خصوص برگزاری مذاکرات صلح میان مسکو و کی یف اعلام کرد: ما درهای مذاکرات را نبستیم، اما این آمریکا است که در خصوص از سرگیری مذاکرات برای اوکراین تصمیم می‌گیرد.

این مقام ارشد دومای روسیه با اشاره به حمله موشکی اوکراین به خاک لهستان و تلاش برای نسبت دادن آن به روسیه، گفت که «ولودیمیر زلنسکی» رئیس جمهور اوکراین پس از اصابت موشک به لهستان تلاش کرد ناتو را به رویارویی با روسیه بکشاند.

کد مطلب 5635713

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها