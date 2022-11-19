روسیه: ممنوعیت ورود لاوروف به لهستان تحریک آمیز است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، وزارت خارجه روسیه اقدامات ضد روسی لهستان را بی سابقه خواند.

وزارت خارجه روسیه امروز شنبه در واکنش به ممنوعیت ورود وزیر خارجه روسیه به لهستان اعلام کرد که تصمیم لهستان برای امتناع از مشارکت وزیر خارجه روسیه در شورای وزیران سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSCE) در تاریخ اول و دوم دسامبر بی سابقه و تحریک آمیز است.

در بیانیه وزارت خارجه روسیه آمده است: ریاست هیئت روسی برعهده «الکساندر لوکاشویچ» نماینده دائم روسیه در سازمان امنیت و همکاری اروپا خواهد بود. مسکو از همه کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا درخواست کرد تا ارزیابی اساسی از اقدامات لهستان به این سازمان ارسال کنند.

این اقدام لهستان پس از اصابت موشک به خاک این کشور صورت گرفت. منابع خبری شامگاه سه شنبه ۱۵ نوامبر (۲۴ آبان) ز اصابت دو موشک به خاک لهستان در مرزهای اوکراین خبر دادند. این منابع اعلام کردند که این موشک‌ها به روستایی لهستانی در نزدیکی مرز اوکراین اصابت کرد که در نتیجه آن دو نفر کشته شدند.