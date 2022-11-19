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۲۸ آبان ۱۴۰۱، ۲۱:۴۱

رئیس اورژانس گیلان خبر داد؛

افتتاح نخستین اورژانس بانوان در شهر رشت

افتتاح نخستین اورژانس بانوان در شهر رشت

رشت- رئیس اورژانس گیلان با اشاره به راه اندازی نخستین اورژانس بانوان در رشت گفت: با افتتاح اورژانس بانوان خدمات پیش بیمارستانی برای بانوان تسهیل می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید محمدی عصر شنبه در گفتگو با رسانه‌ها به افتتاح نخستین اورژانس بانوان در شهر رشت اشاره و اظهار کرد: طی روزهای آینده این اورژانس برای استفاده بانوان افتتاح می‌شود.

وی به اهمیت حضور بانوان برای امدادرسانی در حوادث و بحران اشاره کرد و گفت: این اورژانس بعد از راه اندازی به صورت ۱۲ ساعته فعالیت می‌کند.

محمدی در ادامه با بیان اینکه افتتاح این پایگاه اورژانس اراده خدمات پیش بیمارستانی برای بانوان را تسهیل می‌کند، اضافه کرد: این پایگاه از یک کارشناس پرستاری، یک کارشناس مامایی حضور دارند.

کد مطلب 5635756

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