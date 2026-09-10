حفظ انسجام داخلی و تأمین نیاز مردم در جنگ کار بزرگی بود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا اکبری ظهر پنجشنبه در یادواره شهدای منطقه کوهدشت بخش مرکزی شهرستان میاندورود که در روستای وارمی برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اظهار کرد: دولت در تمام مدت جنگ ۱۲ روزه به صورت شبانه‌روزی مشغول فعالیت بود تا امور کشور بدون وقفه ادامه پیدا کند.

وی افزود: اگر در جریان این جنگ کمبودی در کشور احساس نشد، حاصل تلاش مجموعه‌های مختلف، همراهی مردم و فعالیت شبانه‌روزی مسئولان بود؛ چراکه ما با دو ابرقدرت و امکانات پیشرفته آنها در حال مبارزه بودیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه شرایط این جنگ از پیچیدگی خاصی برخوردار بود، تصریح کرد: جنگیدن با افرادی که رفتار و تصمیمات آنها قابل پیش‌بینی نیست، کار بسیار دشواری است و در چنین شرایطی حفظ آرامش و اداره امور کشور اهمیت دوچندان پیدا می‌کند.

اکبری ادامه داد: حفظ انسجام داخلی، تأمین نیازهای مردم و ایستادگی در برابر دشمن در چنین شرایطی کار بسیار بزرگ و باارزشی بود که با حضور رزمندگان، برکت خون شهدا، هدایت‌های امام شهدا، تلاش دولت و همراهی مردم محقق شد.

وی با اشاره به نقش شهدا در حفظ استقلال و امنیت کشور گفت: امروز هرچه داریم به برکت خون شهداست و باید تلاش کنیم فرهنگ ایثار و شهادت و یاد و نام شهیدان در جامعه زنده بماند.

معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه با اشاره به مطالبات مردم منطقه درباره وضعیت راه اظهار کرد: موضوع این جاده را پیگیری می‌کنیم و کار آن را انجام خواهیم داد.

اکبری خطاب به برگزارکنندگان و مردم منطقه تأکید کرد: این قول را در اینجا می‌دهیم که موضوع جاده را دنبال کنیم و امیدواریم مردم نیز یاد و نام شهدا را حفظ کنند و این یادواره را هر سال باشکوه‌تر از سال قبل برگزار کنند.

یادواره شهدای منطقه کوهدشت بخش مرکزی شهرستان میاندورود با حضور خانواده‌های معظم شهدا، مسئولان و مردم منطقه در روستای وارمی برگزار شد.