باند بزرگ قاچاق کالا و ارز در هرمزگان متلاشی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمدعلی گودرزی اظهار داشت: در اجرای فرامین مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در برخورد قاطع با باندها و شبکه‌های سازمان یافته قاچاق، مرزبانان استان هرمزگان با حمایت دستگاه قضائی و تلاش و همت خود را برای اجرای این مهم به‌کار بسته و مبارزه خود را با متخلفان اقتصادی دو چندان کردند.

وی ادامه داد: در این راستا با انجام اقدامات اطلاعاتی، مراقبت‌های ویژه و با تلاش‌های شبانه روزی و فعالیت بی‌وقفه مرزبانان این فرماندهی، یک باند واردکننده کالای قاچاق که به صورت کلان اقدام به وارد کردن کالا به صورت غیرقانونی به استان هرمزگان می‌کرد را شناسایی و تحت نظر اطلاعاتی قرار دادند.

گودرزی با بیان اینکه با اقدام به موقع مرزبانان و در یک عملیات سریع و غافلگیرانه سرشبکه قاچاقچیان و تعدادی از اعضای این باند در استان شناسایی و دستگیر شدند، افزود: در این عملیات منسجم بیش از ۲۰۰ حساب بانکی مسدود، ۴ باب مغازه لوکس، ۱۸ دستگاه خودروی لوکس خارجی و ایرانی، یک باب ویلای لوکس، ۱۱ واحد منزل مسکونی، ۹ دستگاه انواع تلفن همراه و یک دستگاه بی سیم توقیف شده است.

فرمانده مرزبانی انتظامی کشور با تأکید بر اینکه ۳۵۰ میلیارد تومان ضرر اقتصادی به این باند وارد شده است، اظهار کرد: در این رابطه ۶ نفر دستگیر و ۶ نفر نیز منع خروج از کشور شده اند و تلاش مرزبانان برای دستگیری سایر اعضای این باند ادامه دارد.