اجاره بهای مسکن در مناطق مختلف تهران

به گزارش خبرنگار مهر؛ بازار اجاره بها در کلان شهر تهران این روزها که قیمت مسکن افزایش پیدا کرده است نیز بدون تغییر نمانده است و بااینکه فصل جا به جایی مستأجران نیست اما مالکان براساس قیمت مسکن در مناطق مختلف اقدام به رهن و اجاره املاک خود می‌کنند.

قیمت‌های اجاره مسکن در برخی از مناطق شهر تهران در ادامه منتشر می‌شود.