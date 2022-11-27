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۶ آذر ۱۴۰۱، ۱۰:۰۷

مهر بررسی کرد؛

اجاره بهای مسکن در مناطق مختلف تهران

اجاره بهای مسکن در مناطق مختلف تهران

آمارهای بازار اجاره بهای مسکن در آخرین ماه فصل پاییزنشان می دهد که این بازار با تورم همراه بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر؛ بازار اجاره بها در کلان شهر تهران این روزها که قیمت مسکن افزایش پیدا کرده است نیز بدون تغییر نمانده است و بااینکه فصل جا به جایی مستأجران نیست اما مالکان براساس قیمت مسکن در مناطق مختلف اقدام به رهن و اجاره املاک خود می‌کنند.

قیمت‌های اجاره مسکن در برخی از مناطق شهر تهران در ادامه منتشر می‌شود.

محله متراژ اجاره ماهانه (به تومان) مبلغ رهن (به تومان)
جردن ۷۵ میانگین ۳۰ میلیون از ۵۰۰ میلیون به بالا
ستارخان ۸۰ میانگین ۶میلیون از ۳۵۰ میلیون به بالا
مشیریه ۶۵ میانگین ۴ میلیون از ۱۸۰ میلیون
فلاح ۷۰ از ۲.۵ میلیون تومان از ۲۵۰ میلیون
حکیمیه ۷۰ از ۸ میلیون تومان از ۲۷۰ میلیون
شهرزیبا ۷۲ میانگین ۴ میلیون تومان از ۳۵۰ میلیون
افسریه ۷۰ میانگین ۶ میلیون و ۵۰۰ از ۲۰۰ میلیون

کد مطلب 5640995

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    نظرات

    • IR ۱۱:۴۰ - ۱۴۰۱/۰۹/۰۶
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      تهران : شهری شلوغ و پر استرس که ترافیک و آلودگی هوا و مشکل آب و گوشی قاپ ها همه را در آن تهدید میکند هم پولدار و هم فقیر در این لعنتکده در استرس هستند مردمی افسرده در تهران زندگی میکنند و بزودی این شهر زلزله خیز با کوچکترین شوک بی آبی تبدیل به بدترین جهنم دنیا میشود زندگی در تهران ریسک بسیار بالایی

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